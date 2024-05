Confcommercio. Rassegna Leggermente, altri due incontri a maggio

Il 15 maggio atteso Massimo Recalcati, il 20 Sandra Petrignani

Al Cenacolo Francescano serata con lo psicoanalista, la scrittrice attesa alla Libreria Volante

LECCO – Maggio è un mese davvero ricco di proposte firmate Leggermente. Se tra domani e lunedì sono in programma gli incontri con Giuseppe Culicchia (10 maggio ore 18 presso la sede di Confcommercio Lecco per presentare la sua ultima fatica: “Il libro dell’amore impossibile”) e Maurizio De Lucia e Salvo Palazzolo (attesi il 12 maggio alle 20 alla Pizzeria Fiore di Lecco e il 13 maggio alle ore 9 in Camera di Commercio a Lecco e alle 11.30 al Bachelet a Oggiono; al centro il libro “La cattura. I misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia”), nei giorni successivi sono in calendario due nuovi appuntamenti.

Mercoledì 15 maggio alle ore 21, presso il Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini a Lecco, è previsto l’intervento di Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista. Al centro dell’incontro il libro “Elogio dell’inconscio. Come fare amicizia con il proprio peggio” (Castelvecchi). In un’epoca sempre più votata alla robotizzazione della vita, elogiare l’inconscio è un atto di resistenza, l’unico vero antidoto alla concezione dell’uomo come macchina e al culto narcisistico dell’io-padrone. Con questo elogio, ripubblicato in versione aggiornata e con una nuova introduzione, Recalcati ricorda che non esiste un modello uguale per tutti cui dovremmo conformare le nostre vite. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Jonas (Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi, fondato dallo stesso Recalcati), è di fatto sold out, visto che le prenotazioni finora arrivate hanno riempito la sala lecchese.

Lunedì 20 maggio alle ore 18, alla Libreria Volante di via Bovara, Sandra Petrignani presenterà il libro “Autobiografia dei miei cani” (Feltrinelli). Si possono scandire gli episodi della propria vita attraverso gli occhi di questi animali che l’autrice ama perdutamente? Scritto con leggerezza e garbo, questo libro dimostra che non soltanto è possibile ma anche necessario. Attraverso l’amore per i suoi cani, Sandra Petrignani riesce a raccontare con un taglio inedito le passioni della sua vita: soprattutto l’amore, ma anche l’amicizia, la letteratura, la poesia. In quest’opera si alternano paesaggi di campagna e storie di città. E storie di scrittura e di amori per compagni e mariti che con i cani di Sandra hanno avuto a che fare. Ne esce un testo autentico, che mostra forza e fragilità, tenerezza e consapevolezza. Un romanzo, un’autobiografia sentimentale, una dichiarazione d’amore alla vita e agli animali che la scrittrice ama e cura da sempre.