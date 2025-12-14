Confindustria al fianco dell’Hospice Il Nespolo

Una donazione per “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”

“Un segno concreto di attenzione verso le persone più fragili”

MERATE – L’Associazione Fabio Sassi OdV ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como per la generosità dimostrata in occasione della Cena di Natale benefica svoltasi al Teatro Sociale di Como lo scorso 1° dicembre.

I fondi raccolti durante la serata, grazie alla partecipazione di numerosi imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni, sono stati destinati alla Fondazione Comunitaria del Lecchese a sostegno del progetto “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”, promosso da Associazione Fabio Sassi per la ristrutturazione dei serramenti dell’Hospice “Il Nespolo” di Airuno e al Fondo “Confindustria Como: cent’anni di responsabilità sociale” attivato presso la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca.

Si tratta di una donazione di grande valore, che va ben oltre l’aspetto economico: è un segno concreto di attenzione verso le persone più fragili e di fiducia nel lavoro quotidiano dell’Hospice e dei suoi operatori, volontari e professionisti.

“Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como – con i loro Presidenti, gli imprenditori e le imprenditrici presenti alla serata – hanno scelto di guardare all’Hospice Il Nespolo come a un patrimonio della comunità,” dichiara Giancarlo Ferrario, Presidente dell’Associazione Fabio Sassi OdV.

“Il sostegno al progetto ‘Un’altra luce, lo stesso orizzonte’ ci aiuta a rendere i nostri spazi ancora più accoglienti ed efficienti, ma soprattutto riconosce il valore di una cura che mette al centro la dignità delle persone fino all’ultimo istante di vita” aggiunge Fedele Goretti, segretario dell’Associazione che ha partecipato con il Presidente Ferrario alla serata “A nome di tutta l’Associazione, dei volontari e delle famiglie che incontriamo ogni giorno, desidero dire un grazie di cuore per questo gesto di responsabilità e vicinanza”.

Il progetto “Un’altra luce, lo stesso orizzonte” ha l’obiettivo di sostituire i serramenti dell’Hospice con soluzioni più performanti dal punto di vista energetico e più confortevoli per pazienti e familiari: una scelta che unisce attenzione alla persona e cura per l’ambiente, migliorando la qualità degli spazi e riducendo i consumi.

L’Associazione Fabio Sassi proseguirà nei prossimi mesi la campagna di raccolta fondi legata al progetto, impegnandosi – come sempre – a rendicontare in modo trasparente l’utilizzo delle risorse donate e a trasformarle in luce, ascolto e presenza per chi attraversa un momento di fragilità.