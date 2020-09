‘Confini, frontiere, identità’. A Lecco torna il Festival Immagimondo

Il festival si terrà dal 19 settembre al 4 ottobre

E’ il primo appuntamento del progetto ‘Confini, frontiere, identità’ di Les Cultures e COE

LECCO – E’ tutto pronto per il festival Immagimondo, giunto alla sua 23^ edizione, presentato oggi pomeriggio, giovedì, all’OtoLab di Rancio. La kermesse, targata Les Cultures e Associazione Centro Orientamento Educativo (COE) si inserisce nel più ampio progetto ‘Confini, frontiere, identità’ finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando ‘Cultura di qualità’. Il primo appuntamento è proprio il festival Immagimondo che si svolgerà a Lecco e nei comuni limitrofi dal 19 settembre al 3 ottobre.

Immagimondo 2020

“In questo anno particolarmente difficile per la cultura siamo riusciti a riproporre Immagimondo – ha detto il presidente di Les Cultures Giorgio Redaelli -. Il calendario sarà ricco di appuntamenti che interesseranno le piazze di Lecco e di altri comuni della nostra Provincia come Civate, Mandello, Malgrate e Valmadrera. Siamo contenti che gli sforzi di questi mesi abbiano prodotto una nuova ed interessante edizione del festival, parte di un più ampio progetto in collaborazione con il COE”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Immagimondo è il primo appuntamento del cartellone di eventi di ‘Confini, frontiere, identità. (Inter)cultura di qualità in Provincia di Lecco”, un progetto che amplierà l’offerta culturale del territorio per 16 mesi, da settembre 2020 a dicembre 2021. Nel corso di questa edizione attraverseremo confini sociali e culturali, ci confronteremo con le differenze e particolarità di altre cultura ampliando la nostra visione del mondo, dell’uomo e del nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo festival e di questo progetto, un’occasione unica e preziosa per fare cultura e dialogare, costruttivamente” ha commentato.

Gli appuntamenti in programma

Ricchissimo il calendario di eventi che, meteo permettendo, si svolgeranno nelle piazze di Lecco e dei comuni che partecipano al Festival: “L’attuale situazione sanitaria ha richiesto un’importante riduzione del numero di posti a sedere nelle sale che solitamente ospitano Immagimondo – ha detto la coordinatrice del festival Silvia Tantardini – perciò, al fine di garantire una maggiore partecipazione di pubblico nel pieno rispetto delle misure di sicurezza ci auguriamo di poter proporre la quasi totalità degli eventi all’aperto. Solo in caso di maltempo trasferiremo gli appuntamenti nelle sale”.

L’inaugurazione di Immagimondo sarà la mostra di Diego Ibarra Sànchez, ‘Hijacked Education’, in mostra alla Torre Viscontea dal 20 al 4 ottobre. Si tratta di un progetto fotodocumentaristico realizzato con l’obiettivo di formulare una dichiarazione sia personale che universale che mostri come violenza, estremismo, intolleranza e paura stiano spazzando via il futuro di un’intera generazione di bambini in paesi come Pakistan, Afghanistan, Iraq, Ucraina, Siria, Libano, Nigeria e Colombia.

In collaborazione con il Comune di Civate tornano ‘I Viaggi dell’Anima’, una serie di incontri volti ad approfondire il tema del viaggio lento che si terranno sabato 19 e domenica 20.

Giovedì 24 settembre a Valmadrera si terrà una serata dedicata ad Ettore Castiglioni, scalatore e partigiano scomparso nel 1944. Verrà proiettato il film “Oltre il confine. Storia di Ettore Castiglioni’, saranno presenti i registi Andrea Azzetti e Federico Massa e lo scrittore Marco Albino Ferrari.

A Lecco il 25 settembre nel parco di Villa Badoni si terrà la serata “La Macchia Mongolica. Un film, un libro, una colonna sonora” mentre l’ultima serata, il 3 settembre, si terrà a Mandello con la proiezione di ‘One more jump’, film documentario sul parkour con il protagonista Abdallah Inshasi.

Il programma completo è scaricabile sul sito www.immagimondo.it

La collaborazione con il COE

“Les Cultures e il Coe lavorano da molti anni nell’ambito dell’integrazione dei cittadini migranti, della cooperazione internazionale e della promozione culturale – ha detto Prashanth Cattaneo, presente insieme a Paolo Caporali, Direttore del Coe – la storia di entrambe le associazioni è fortemente legata a Lecco e al suo territorio. Siamo felici di aver dato vita a questo progetto comune che, siamo certi, sarà grande occasione di confronto e approfondimenti di temi importati”. Tra gli appuntamenti in programma con il COE ci sarà nella primavera 2021 il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano che farà tappa a Lecco. In estate a Barzio si terrà poi il seminario internazionale biennale “Agorà del Mediterraneo. Due giornate di studi attorno al Mare Nostrum” . Infine, sempre nel periodo estivo, a Barzio si terrà un cine summer camp residenziale per i bimbi e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado.