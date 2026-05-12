ConoSCIamo, ultima tappa ai Piani Resinelli per il progetto olimpico dedicato alla storia dello sci

Sabato 16 maggio alle 16 inaugurazione al Centro Servizi “Piero e Marco della Santa” con Comunità Montana e Provincia di Lecco

Il progetto culturale finanziato da Regione Lombardia si chiuderà a giugno, ma la mostra resterà aperta fino al 31 agosto

PIANI RESINELLI – La Provincia di Lecco si avvia verso la conclusione di “ConoSCIamo: storie di sci e montagna”, il progetto culturale dedicato ai musei del Sistema Museale provinciale che ha ottenuto il finanziamento di Regione Lombardia nell’ambito del bando Olimpiadi della Cultura, classificandosi al primo posto della graduatoria.

L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Lecco come ente capofila insieme alla Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino e al Consorzio Brianteo Villa Greppi, ha coinvolto 34 musei e siti culturali del territorio attraverso eventi, incontri e attività dedicate allo sci, allo sport e alla montagna, con particolare attenzione anche alle tecnologie immersive e inclusive.

“Ci avviamo alla conclusione di un lungo viaggio culturale che ha coinvolto 34 musei e siti culturali del Sistema Museale della provincia di Lecco, proponendo un ricco palinsesto di eventi, attività e incontri dedicati ai temi dello sci, dello sport e della montagna, anche attraverso tecnologie immersive e inclusive – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – Un viaggio affascinante, che ci ha permesso di promuovere e valorizzare il ricco patrimonio culturale del nostro territorio; un’eredità preziosa resa possibile delle Olimpiadi della Cultura in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026”.

L’ultimo appuntamento della videoinstallazione immersiva dedicata ai 125 anni di storia dello sci in Valsassina approderà sabato 16 maggio alle 16 ai Piani Resinelli, all’interno del Centro Servizi “Piero e Marco della Santa”, ex Albergo Rusconi, struttura di proprietà della Comunità Montana partner del progetto.

All’incontro interverranno il presidente della Comunità Montana Antonio Rusconi, l’assessore al Turismo Riccardo Fasoli e la consigliera provinciale Silvia Bosio.

“Si tratta di un’iniziativa molto importante e molto significativa per la nostra comunità montana, a partire dal titolo, che ci fa riflettere sull’importanza e sul dovere storico di conoscere e amare la montagna, di custodire fedelmente e con cura un patrimonio di imprese, valori e storie di vita che caratterizzano il nostro territorio”, sottolinea Antonio Rusconi.

Previsti anche gli interventi di Alberto Benini, autore dei pannelli a corollario dell’esposizione, e di Clara Paderno, che presenterà gli esiti del progetto “Tracce Olimpiche”, realizzato con il coinvolgimento di numerosi studenti dei comuni montani.

Il progetto terminerà alla fine di giugno, ma la videoinstallazione resterà visitabile fino al 31 agosto. Le aperture saranno attive da sabato 16 maggio a lunedì 31 agosto: nei mesi di maggio, giugno e luglio durante i weekend e nei giorni festivi, mentre ad agosto tutti i giorni, dalle 10 alle 16. Saranno inoltre possibili aperture straordinarie per gruppi, abbinate alla visita alle miniere.

Tra gli ultimi appuntamenti in programma anche la conferenza prevista venerdì 29 maggio alle 21 al Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte, dedicata allo sci in Valcava attraverso filmati, immagini storiche e testimonianze dirette. Interverranno Giacomo Camozzini, Ruggero Meles, Luca Rota e Fabio Bonaiti. Ospite speciale Federico Pelizzari, atleta paralimpico vincitore di un argento a Milano Cortina 2026, insieme ad altri sportivi.

Il calendario coinvolgerà inoltre numerosi musei del Sistema Museale lecchese. Ai Piani Resinelli, dal 20 maggio al 30 settembre, il Centro visitatori del Parco Valentino ospiterà il nuovo archivio digitale “Piani Resinelli d’inverno: storia di neve e sci”. Il 20 giugno in piazza della Chiesa sarà presentato il libro “Due Vite. Slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone”, mentre il 18 luglio è prevista la serata “Lo sci lombardo è nato qui: storie di neve ai Resinelli” con interviste e proiezioni curate da Ruggero Meles e Giacomo Camozzini.

Dal 30 maggio al 31 agosto Villa Monastero, il MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca e lo Spazio dell’arte di via Plinio a Bellano ospiteranno la mostra congiunta “Vette incantate”, realizzata in collaborazione con il BAC.

Proseguiranno anche le esposizioni al Civico Museo della Seta Abegg con “Un filo di… sport: la seta nell’abbigliamento sportivo del ’900”, aperta fino al 31 maggio, e al Museo Ca’ Martí, dove fino al 4 ottobre sarà visitabile la mostra fotografica “C’era la neve – immagini e racconti”.

Il Civico Museo Setificio Monti ospiterà invece venerdì 15 maggio alle 21, nella sala civica don Gnocchi, la lettura teatrale “Alfonsina Strada. La figlia del vento” a cura degli attori di “Architetti delle parole”.

Fino al 28 giugno sarà inoltre possibile visitare il Castello di Capiate, attualmente interessato da lavori di restauro, aperto ogni seconda domenica del mese oppure su prenotazione. Dal’11 luglio al 18 ottobre il MUU ospiterà infine la mostra “Una montagna di sport”.