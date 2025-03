Al via il corso “I tavoli di Villa Greppi: conoscere e progettare l’Europa”

Il corso ha visto la partecipazione di una trentina di studenti da diverse scuole del territorio

Il percorso è gestito dal responsabile storico dell’ente brianzolo, Daniele Frisco

MONTICELLO BRIANZA – È iniziato il corso di formazione intitolato “I tavoli di Villa Greppi: conoscere e progettare l’Europa“, rivolto agli studenti delle scuole del territorio. Il corso, organizzato dal Consorzio Brianteo Villa Greppi nell’ambito del progetto europeo “Visible Past”, si tiene nel Granaio di Villa Greppi a Monticello Brianza.

Il corso, curato dal referente storico dell’ente brianzolo Daniele Frisco, ha registrato la partecipazione di circa trenta studenti provenienti da diverse scuole: l’Istituto Greppi di Monticello, il Liceo Manzoni di Lecco, il Liceo Agnesi di Merate, l’Istituto Vanoni di Vimercate e l’IsGMD di Lecco. Fino al prossimo 3 aprile, gli studenti saranno coinvolti in un percorso di approfondimento che esplorerà temi legati alla Storia d’Europa, alla costruzione dell’identità europea e alle sfide attuali e future del continente.

Il corso, interamente finanziato dall’Unione Europea grazie al bando European Remembrance (CERV-2023-Citizens-Rem), affronterà, di incontro in incontro, tematiche di grande rilevanza, tra cui la storia dell’idea d’Europa e dell’integrazione europea, il funzionamento delle istituzioni europee, la cultura europea, i concetti di democrazia e autoritarismo, nonché le sfide future, in particolare quelle legate alla pace, alla politica internazionale e al cambiamento climatico.

“L’idea di base – spiega Frisco – è stata quella di affiancare a una prima parte di lezione frontale la possibilità per i partecipanti di confrontarsi e discutere in sei tavoli tematici, ciascuno formato da studenti di scuole differenti. Dopo una parte introduttiva dedicata alla storia dell’idea d’Europa, nell’incontro di giovedì scorso abbiamo creato i diversi gruppi di lavoro, che in queste settimane dibatteranno sui sei temi proposti”.

“I temi sono democrazia e autoritarismo; storia comune europea; cultura comune europea; l’Europa e l’emergenza climatica; l’Europa nello scacchiere internazionale; l’Europa e i giovani, e ne presenteranno i risultati durante la sera di mercoledì 4 giugno, in occasione dell’apertura del festival europeo che si terrà a Villa Greppi fino all’8 giugno. I temi – conclude Frisco – sono certamente complessi, ma riteniamo sia fondamentale riconoscere ai ragazzi la capacità di confrontarsi e contribuire a una riflessione che riguarda il loro presente e futuro”.