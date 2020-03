Continua iterfestival, la kermesse letteraria del Consorzio Brianteo Villa Greppi

La rassegna è trasmessa in streaming per via dell’emergenza coronavirus

Ospiti della seconda settimana Giorgio Fontana, Lorenza Ghinelli e Marco Berti

MONTICELLO – Ci sarà il Premio Campiello Giorgio Fontana, ospite di iterfestival per presentare il suo ultimo, corposo, romanzo: “Prima di noi”. E poi, in questa seconda settimana di festival online, gli appuntamenti con la scrittrice Lorenza Ghinelli, autrice di “Tracce dal silenzio”, e con lo scalatore Marco Berti, autore di “Tom Ballard. Il figlio della montagna”. Continua così la corsa della kermesse letteraria promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la collaborazione de Lo Sciame Libri di Arcore e la direzione artistica di Martina Garancini e Claudia Frauto. Un’iniziativa che non si è fermata dinanzi all’emergenza Covid-19 e che sta confermando gli eventi in cartellone, tutti rigorosamente a porte chiuse e trasmessi contemporaneamente sul sito www.villagreppi.it, sulla pagina Facebook (@consorziobrianteovillagreppi) e sul canale Youtube del Consorzio stesso.

Dopo un’apertura affidata al giornalista Domenico Quirico e una prima settimana ricca di appuntamenti, dal 26 al 28 marzo si prosegue con tre nuovi eventi “virtuali”.

Si parte, innanzitutto, con l’incontro fissato per giovedì 26 marzo, quando alle 21 sarà trasmessa la chiacchierata tra il moderatore Giovanni Garancini e uno degli ospiti di punta dell’intera kermesse. Si tratta di Giorgio Fontana, che a iterfestival presenta il suo nuovo romanzo: “Prima di noi”. Premio Campiello con “Morte di un uomo felice”, Fontana confeziona, ora, una saga di quasi novecento pagine e in grado di attraversare quattro generazioni. È la storia della famiglia Sartori dal 1917 al 2012, dal Friuli rurale alla Milano contemporanea, con diramazioni anche in Francia e Nord Africa. Una famiglia irrequieta, in cui ogni singolo membro sembra destinato a sperimentare una difficoltà radicale nello stare al mondo: che desideri rivoluzione, pace, fede o conoscenza, la luce della certezza è sempre negata. Un romanzo storico e corale, ritratto del Novecento italiano.

Il giorno seguente (venerdì 27 marzo), sempre alle 21, l’appuntamento è con Lorenza Ghinelli, autrice di “Tracce dal silenzio”. Un romanzo, questo, che ha per protagonista Nina, bambina di dieci anni che è diventata sorda in seguito a un incidente stradale. Una casa nuova, proprio vicino al parco, e una vita apparentemente tranquilla, se non fosse per improvvisi, inspiegabili e misteriosi episodi: una strana musica – che Nina non dovrebbe poter sentire – la sveglia nel cuore della notte, proprio nell’esatto momento in cui avvengono violente aggressioni. Cos’è quella musica? E perché nessun altro la sente?

Infine, ultimo appuntamento della settimana, quello fissato per sabato 28 marzo alle 17, quando la diretta online avrà per protagonista Marco Berti, autore di “Tom Ballard. Il figlio della montagna”. Viaggiatore e scalatore, in questo libro Berti racconta la storia del giovane alpinista britannico, fino alla tragica fine della spedizione sul famigerato Sperone Mummery del Nanga Parbat, con Daniele Nardi, partita a Natale del 2018. Dopo il 24 febbraio 2019, il silenzio che avvolge i due alpinisti è più eloquente di un urlo: con questo volume, si rivivono le ore disperate passate a cercarne, inutilmente, le tracce. A dialogare con l’autore sabato pomeriggio sarà Giuseppe Mendicino, scrittore e biografo di Mario Rigoni Stern.