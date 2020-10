Con il coprifuoco alle 23, cinema e teatri anticipano gli orari degli spettacoli

Al Palladium e al Cenacolo Francescano i film inizieranno alle 20.30 invece che alle 21

Al Circolo Libero Pensiero concerti pomeridiani il sabato

LECCO – L’ordinanza di Regione Lombardia che ha introdotto, da ieri sera, il coprifuoco alle ore 23 costringe le sale teatrali e cinematografiche a qualche piccola correzione di orario sugli spettacoli. Come emerso, in linea di massima la decisione prevede che le programmazioni inizino con mezz’ora di anticipo per consentire agli spettatori di rientrare a casa per l’orario stabilito senza incorrere in sanzioni (che dovrebbero però essere scongiurate proprio dal rientro presso il domicilio, in ogni caso consentito dall’ordinanza). Una soluzione però temporanea, in attesa di vedere come evolverà la situazione relativa ai contagi, in continua crescita.

Al cinema Palladium di Castello lo spettacolo inizierà alle 20.30 invece che alle 21. “Come già annunciato – ha spiegato il responsabile Claudio Santoro – abbiamo deciso all’unanimità di cominciare prima il film in modo da permettere agli spettatori di rientrare a casa per tempo. Per via dell’emergenza Covid abbiamo già ridotto i giorni di proiezione che saranno solo venerdì, sabato, domenica e lunedì. Gli spettacoli inizieranno tutti i giorni alle 20.30 a parte la domenica dove prevediamo anche una proiezione alle 16.30. Questo per ora – ha concluso Santoro – navighiamo a vista, in base a come cambieranno le cose decideremo il da farsi”. Il cinema Palladium prosegue la sua programmazione con le prime visioni: “Ricordiamo agli utenti che è possibile e consigliabile effettuare l’acquisto dei biglietti online (qui il sito)”.

Orario di inizio film anticipato anche al Cenacolo Francescano dove proprio ieri sera, mercoledì 21 ottobre, è iniziata la rassegna ‘Ciak Cenacolo’. “In generale abbiamo in programma film di durata non eccessiva – ha spiegato il presidente Mario Bonacina – tuttavia in qualche caso l’orario potrebbe protrarsi fino oltre le 23. Per questo motivo abbiamo deciso di anticipare l’inizio alle 20.30. Comunque – ha aggiunto – il rientro presso il proprio domicilio è sempre consentito dall’ordinanza dunque agli spettatori basterà avere l’autocertificazione e conservare il biglietto dello spettacolo per giustificare lo spostamento nell’orario del coprifuoco. Questo sempre che le cose restino così, se ci saranno ulteriori restrizioni valuteremo il da farsi”.

Teatro Invito: “Niente quarto d’ora accademico, puntuali allo spettacolo”

La stagione teatrale targata Teatro Invito comincerà ufficialmente il prossimo 30 ottobre ma già stasera in via Ugo Foscolo a Lecco ci sarà una sorta di banco di prova: “Abbiamo in programma la presentazione della stagione teatrale e l’incontro con Roberto Piumini che parlerà del suo nuovo libro, ‘La barba del Manzoni’ – ha fatto sapere Elena Scolari – diciamo che sarà un test, anche sull’affluenza. Gli spettacoli in programma inizieranno alle 20.45, per ora lasciamo questo orario ma chiederemo agli spettatori di essere puntuali, non ci sarà il solito quarto d’ora accademico, alle 20.45 si inizierà in modo da terminare in tempo“.

Vista la situazione ‘in divenire’, anche Scolari frena l’ottimismo: “Ragionevolmente – ha commentato – le cose non resteranno così fino al 13 novembre, potrebbero cambiare. Se l’orario del coprifuoco dovesse essere anticipato vedremo il da farsi. Siamo ancora in balia di Dpcm e ordinanze, la suspance non manca mai”.

Al Circolo Libero Pensiero di Rancio concerti il sabato pomeriggio

Dalla prossima settimana, infine, il Circolo Libero Pensiero di Rancio organizzerà i concerti al sabato pomeriggio: “Quello di venerdì sera, In.versione Clotinsky, sarà l’ultimo concerto serale per un po’. Iniziamo presto e finiremo prestissimo, così da dare la possibilità a tutti di essere a casa prima del coprifuoco” fanno sapere dal Circolo.

Le aperture avverranno nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19: i posti saranno limitati (sessanta), con prenotazione obbligatoria alla mail venerdiserasonoallibero@gmail.com.

“Quella del venerdì era una serata classica del Circolo, tanto che il nostro gruppo è nato con il nome ‘Venerdì sera sono (al) Libero’ – racconta Edoardo Magni, volontario e tra i coordinatori delle serate al circolo – ma di anno in anno il programma delle iniziative si è spostato sempre più sulla tarda serata, impossibile da mantenere con il coprifuoco. Abbiamo quindi deciso di spostare la serata del venerdì sul sabato a partire dal pomeriggio con l’apertura del bar e quindi con i concerti a seguire. Il giovedì invece sarà mantenuto alla sera ma con concerti anticipati in modo che terminino per le 22, in tempo per il rientro a casa”.

“Il pubblico – aggiunge – assiste agli eventi seduto, prendendo posto in sala per un massimo di sessanta spettatori”.