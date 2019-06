Cori sotto la luna, scintille di musica a Malgrate

Sabato sera applausi per i “Cori sotto la luna”

Festa della Musica di Feniarco in collaborazione con Telethon

MALGRATE – Senza parole il pubblico di ieri sera, sabato, nella parrocchiale San Leonardo di Malgrate per la serata ideata e condotta da Michele Casadio all’interno della proposta nazionale di Feniarco della 25^ Festa della Musica.

Ad aderire all’iniziativa il Coro Grigna dell’Ana di Lecco diretto da Riccardo Invernizzi e il Coro femminile “Vandelia” di Barzio diretto da Maria Grazia Riva (con il contributo alle percussioni di Elisabeth Fadel).

Le due compagini corali hanno espresso attraverso le loro melodie tutto l’amore per la montagna nelle sue parentesi storiche e suggestive, infondendo nella parrocchiale un clima di attenzione e meditazione.

A introdurre il concerto il parroco don Andrea Lotterio che ha da subito promosso e patrocinato “Cori sotto la luna” anche perché con grande convinzione, si è stabilito in fase organizzativa di devolvere l’incasso del concerto alla Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e a Fondazione Telethon, rappresentate dal presidente Gerolamo Fontana che ha illustrato i nuovi progetti 2019.

Un connubio quindi di grandi temi e scopi che ha fatto di questa serata una perla all’interno nel panorama locale delle proposte musicali di giugno. Proprio per questo motivo si sono uniti con grande trasporto al pubblico anche il sindaco di Lecco Virginio Brivio, il presidente del Coro Valsassina di Cremeno Graziano Combi, oltre che diverse rappresentanze di alcuni fra i cori Usci dei dintorni come l’Accademia Corale di Lecco e I Vous de la Valgranda di Ballabio.

“Quando cammino nei boschi mi fermo ad ascoltare le voci degli alberi e i grandi silenzi della montagna. Ho scoperto che la natura è un grande libro, ma ho imparato che, per leggerlo, bisogna prima imparare il suo alfabeto e le sue leggi (…)”. Queste le parole con cui Michele Casadio, presentatore del Vandelia, ha esordito, per incorniciare le esibizioni canore abbandonando il pubblico nel sentore alpestre, affinché il canto alpino possa sempre più esprimere come vero e proprio linguaggio artistico, l’amore per un territorio come il nostro che è ancora, e sempre più, ricco di spunti ed ispirazioni culturali.

Un doveroso ringraziamento va ai direttori Maria Grazia Riva e Riccardo Invernizzi, che ormai da anni sostengono con entusiasmo le proposte musicali di Telethon Lecco e che sono sempre al fianco della Fondazione come consulenti e promotori di questi concerti.