Coro Alpino Lecchese, un concerto per ricordare il Maestro Francesco Sacchi

Il Maestro Sacchi, scomparso il 6 ottobre 2016, ha diretto il Coro Alpino Lecchese per 43 anni e ha dedicato la sua vita al canto popolare

Appuntamento sabato 10 ottobre alle 21 nella chiesa dei Santi Materno e Lucia

LECCO – Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa del Maestro Francesco Sacchi, ma il suo lavoro continua a vivere attraverso il canto dei cori e degli allievi che ne hanno raccolto l’eredità musicale. Il Coro Alpino Lecchese lo ricorderà con un concerto in programma sabato 10 ottobre alle 21, nella chiesa dei Santi Materno e Lucia a Pescarenico, luogo particolarmente caro al Maestro.

Il 6 ottobre 2026 ricorre infatti il decimo anniversario della scomparsa di Sacchi, che per 43 anni ha diretto il Coro Alpino Lecchese, dedicando una parte fondamentale della sua vita alla direzione corale e alla divulgazione del canto popolare.

Una figura descritta come schiva, ma allo stesso tempo caratterizzata da grande disponibilità. Sacchi ha formato numerosi allievi, ancora oggi legati al suo ricordo, e ha lasciato un patrimonio di armonizzazioni e composizioni originali interpretate da numerosi cori.

La sua idea della musica era anche quella di condividere e tramandare il lavoro svolto. Con l’obiettivo di far conoscere e amare il canto popolare e tradizionale, il Maestro metteva infatti a disposizione i propri spartiti e aveva dato indicazioni affinché il materiale prodotto potesse essere utilizzato anche da altri gruppi corali.

Nella raccolta “Canti popolati” è riportata una testimonianza del suo pensiero: “Ho sciolto dubbi e incertezze: così è affiorata in me una speranza che è diventata ragione creativa: che tutto questo materiale possa essere utilizzato anche da altri gruppi corali…”.

Da qui nasce anche l’appuntamento che il Coro Alpino Lecchese organizza ogni anno in segno di riconoscenza nei confronti del proprio Maestro. Il concerto è arrivato alla settima edizione e mantiene l’obiettivo di far conoscere e diffondere il lavoro musicale lasciato da Sacchi.

Per l’edizione 2026, accanto al Coro Alpino Lecchese, diretto dal Maestro Francesco Bussani, si esibirà l’Associazione Corale San Pietro al Monte di Civate, diretta dalla Maestra Cornelia Dell’Oro.

Una serata che lega così il ricordo alla musica e che torna in un luogo particolarmente significativo per Sacchi. La chiesa dei Santi Materno e Lucia di Pescarenico, infatti, era assai cara al Maestro.

L’appuntamento è per sabato 10 ottobre alle 21. Il Coro Alpino Lecchese rinnova così, a dieci anni dalla scomparsa, il proprio omaggio a Francesco Sacchi e alla sua attività di direttore, compositore e divulgatore del canto popolare.