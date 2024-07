Coro Valsassina: è iniziato il tour estivo

Esibizioni nelle Chiese Parrocchiali dei paesi dell’altopiano e non solo

Prima esibizione per il gruppo di Cremeno lo scorso sabato

MAGGIO DI CREMENO – Tutto pronto per il tour estivo del Coro Valsassina che vedrà il gruppo di Cremeno esibirsi nelle Chiese Parrocchiali dei paesi dell’altopiano e non solo. Il primo appuntamento è in programma per sabato 13 luglio alle ore 21 con un concerto nella Chiesa dedicata alla B.M Nascente di Maggio di Cremeno.

Si proseguirà domenica 21 luglio con la partecipazione alla S. Messa in ricordo della piccola Margherita presso la Chiesetta di Biandino. Tra gli altri appuntamenti, è in programma “La taragnata in compagnia” che si svolgerà sabato 3 agosto a Cremona alle ore 12.30 in Piazza Europa.

“Le prossime settimane saranno impegnative, ma ci auguriamo che siano ricche di soddisfazioni, per noi e, soprattutto per quanti vorranno intervenire ai nostri concerti” ha dichiarato la direttrice M.G. Riva. Conclude poi il presidente G. Combi: “Speriamo di allietare amici e ascoltatori con i nostri canti ricchi di storia, tradizioni popolari e qualche novità a sorpresa”.