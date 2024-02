“Corpo a corpo”: al via la 18^ edizione del Premio Morlotti Imbersago

L’iniziativa è volta a ricordare il grande maestro Ennio Morlotti

Il premio è riservato a giovani artisti under 35

IMBERSAGO – “Corpo a corpo. Il corpo in pittura / La pittura in corpo”: è il tema della 18esima edizione del premio Morlotti – Imbersago, promosso dal Comune e riservato ai giovani artisti under 35.

L’iniziativa, organizzata per ricordare il grande maestro Ennio Morlotti (1910-1992), cittadino onorario di Imbersago, che per lunghi anni ha lavorato e vissuto in questo piccolo centro della Brianza imprimendo alla sua pittura una suggestiva espressività evocativa e un largo carattere di ricerca formale, si contraddistingue per un invito tematico specifico che quest’anno è declinato sul corpo umano, inteso nel senso di un richiamo agli aspetti fisici, spirituali, metaforici e/o simbolici delle fattezze degli uomini e delle donne.

“L’intento del Premio “Morlotti” è quello di incoraggiare i giovani pittori le cui ricerche espressive tendono all’arte per la vita, cioè a un rapporto dinamico e vitale con l’esistenza e con la natura e il copro tramite forme attuali e innovative di linguaggio figurativo” spiegano gli organizzatori che hanno inteso il corpo dell’uomo e della donna visto anche lo spazio esistenziale ed emozionale in cui viviamo con il “teatro” della vita al tempo di drammi come la guerra, la violenza contro le donne e l’emergenza climatica e sanitaria.

La partecipazione è libera e gratuita. Il termine per la presentazione delle opere da parte dei partecipanti è il 31 marzo mentre l’inaugurazione e la premiazione si terranno sabato 18 maggio alle 17 in Municipio di Imbersago. La mostra delle opere sarà aperta dal 18 maggio al 2 giugno.

Il Premio “Morlotti” è promosso dal Comune di Imbersago con il patrocinio della Regione

Lombardia, della Provincia di Lecco, del Parco Adda Nord, dell’Ecomuseo Adda di Leonardo, della Fondazione Corrente di Milano, della Società per le Belle Arti e Esposizione Permanente di Milano, con il contributo di Leo Galleries.

La giuria è composta dai curatori del premio Giorgio Seveso (critico d’arte) e Simona Bartolena (critica d’arte) e da Daniela Porta (gallerista Leo Galleries di Monza), Stefano Pizzi (pittore, docente dell’Accademia di Brera di Milano), Renato Galbusera (pittore, Milano), Giulio Crisanti (pittore, Pro Loco di Imbersago), Mario Sottocorno (collezionista), Nicolò Quirico (artista, Imbersago), Francesca Rota (presidente Parco Adda Nord), Alessandra Hofmann (presidente Provincia di Lecco) e Fabio Vergani (sindaco di Imbersago).

Il primo premio è di mille euro di premio acquisto, oltre all’allestimento di una mostra

personale di due settimane entro il 2024 presso la galleria “Leo Galleries” di Monza, il secondo, il terzo e il quarto di 500 euro di premio acquisto mentre il quinto è di 300 euro di premio acquisto della Pro Loco di Imbersago assegnato con voto espresso dagli alunni della scuola primaria “Antonio Stoppani” al termine della mostra.

Il regolamento integrale e la scheda di iscrizione sono disponibili sui siti: www.premiomorlotti.it, www.prolocoimbersago.it

Preiscrizioni e info: segreteria@premiomorlotti.it