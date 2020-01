Corso di fotografia base con il Gruppo Fotografico Libero Pensiero

Ogni lunedì dal 10 febbraio, il corso di fotografia base al circolo Libero Pensiero

Iscrizioni entro il 3 febbraio. Tutte le informazioni

LECCO – Il Gruppo Fotografico ” Libero Pensiero ” di Rancio organizza un corso di fotografia di base con indirizzo digitale (per coloro che intendono avvicinarsi alla fotografia e per chi ne vuole sapere di più), suddiviso in 8 lezioni teorico/pratiche.

Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso il circolo Libero Pensiero in Via Calloni, 14 – Rancio di Lecco.

Le iscrizioni e/o informazioni si effettuano telefonando al numero 338 8489764 (Sig. Gianni Lococciolo) La quota di iscrizione, fissata in 60 euro sarà da versare ad inizio corso. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 3 febbraio 2020

Durante il corso portare sempre la propria attrezzatura fotografica e un quaderno per appunti. Oltre alle lezioni sopraindicate saranno organizzate, durante l’ anno, delle serate di approfondimento come: utilizzo del programma di elaborazione immagini, programmi per montaggio di videoproiezioni in dissolvenza, macrofotografia, utilizzo del flash, serate dedicate alle domande.

IL CALENDARIO

Il corso potrà avere un regolare svolgimento solo al raggiungimento di un numero minimo di 12 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento sarà annullato il corso, gli eventuali iscritti saranno avvisati telefonicamente.