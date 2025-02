‘Crisi di nervi’, al Palladium arriva lo spettacolo di Bellamio e Stein

Appuntamento il 12 febbraio

Tre atti che si ispirano alla commedia francese e al vaudeville

LECCO – In programma al cineteatro Palladium mercoledì 12 febbraio alle ore 21 “Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Čechov”, adattato da Carlo Bellamio e Peter Stein, quest’ultimo responsabile anche della regia.

Gli atti unici di Čechov, scritti tra il 1884 e il 1891, si ispirano alla commedia francese e al vaudeville, un genere molto popolare all’epoca del drammaturgo che pone al centro la leggerezza, il sarcasmo, la comicità paradossale e la stravagante assurdità.

Gli atti scelti da Stein per questo appuntamento raccontano di personaggi in preda a crisi di nervi, malattie, attacchi isterici e litigi. Il primo atto, intitolato “L’orso”, vede come protagonisti Maddalena Crippa, Sergio Basile e Alessandro Sampaoli; il secondo, “I danni del tabacco”, è messo in scena da Gianluigi Fogacci; gli attori Alessandro Averone, Sergio Basile ed Emilia Scatigno recitano, infine, nel terzo e ultimo atto “La domanda di matrimonio”.

Produzione a cura di Tieffe Teatro Milano e Quirino Srl. Spettacolo a pagamento, biglietti disponibili a questo collegamento.