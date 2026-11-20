Venerdì 20 e sabato 21 al circolo ARCI

Festival di piccola editoria giunto alla seconda edizione

LECCO – due giorni di eventi animeranno il circolo ARCI “Promessi sposi” di Lecco, a partire da venerdì 20 novembre. Il festival si intitola “Passamontagna” ed è alla sua seconda edizione. La prima venne organizzata lo scorso anno all’Ostello sul Monte Barro.

Il gruppo organizzativo di “Passamontagna” è la “Tassa degenere”, un collettivo transfemminista.

“Abbiamo voluto creare un festival per discutere dei temi che ci interessano – dichiara Teresa Rossi della “Tassa degenere” – sarà un festival di piccola editoria con autoproduzioni, oltre ai vari eventi in programma”

Il Festival si aprirà venerdì 20 novembre nel cosiddetto “Transgender day of remembrace”, il giorno della commemorazione delle vittime di transfobia. Alle 18 si comincerà con un aperitivo, per proseguire con un rito laico e la proiezione del documentatio “Ballata femmenella”

La seconda giornata, sabato 21 novembre, si aprirà alle 10 coi banchetti di piccola editoria. Tra mattina e pomeriggio saranno presenti laboratori di rilegatura e di esplorazione grafica, oltre alla predentazione de “Il.leggibile”, insieme all’editore Elio Ferrario e alla psicologa Francesca Gallo.

Alle 19 cena di autofinanziamento, prima della chiusura con una serata “drag”, presenti le “Brigate rosa” e “Le scugnizze”.