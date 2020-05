Cultura. Tramm propone l’arte come punto di ripartenza

“Si ripARTE”… tre serate per incontrare tre artisti online

I fondi andranno alla raccolta fondi dell’associazione Veronica Sacchi

LECCO – “L’emergenza Covid-19 ogni giorno grava sulle strutture sanitarie. Siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo”. Tramm decide di farlo affiancandosi all’Associazione di clownterapia Veronica Sacchi (AVS) che ha lanciato la raccolta fondi “Sosteniamo Asst Lecco Ospedale Manzoni col sorriso!” a favore dell’ospedale.

Tramm sceglie di contribuire a questa iniziativa nel suo stile: parlando di arte: “È arrivato il momento di reagire cercando un punto di ripartenza nell’arte, che è chiamata a dare il suo contributo di bellezza in un mondo che per qualche giorno ha rischiato di spegnersi e ingrigirsi. Così come gli arcobaleni dei bimbi alle finestre hanno contribuito a darci un po’ di serenità, così come i canti dai balconi e le note nell’aria, anche noi ci mettiamo a disposizione. Anche se i luoghi tipici e propri dell’arte sono chiusi, è possibile fare qualcosa. Tramm vi offre la possibilità di ripartire insieme, e vuole farlo attraverso le suggestioni delle parole di 3 artisti stimati”.

“Si ripARTE” consiste in tre serate nelle quali sarà possibile incontrare, in diretta streaming, tre artisti che, con grande generosità, hanno accettato di affiancare Tramm in questa raccolta fondi. A guidare il pubblico in questa riflessione saranno Paolo Nani, Roberto Mercadini e Simone Savogin intervistati da Valeria Cavalli, di MTM – Manifatture teatrali milanesi.

” ‘Si ripArte’ non è solo il titolo della rassegna di eventi/incontri online, ma anche l’augurio di Tramm a non fermarsi mai, nemmeno ora”.

Il programma delle serate:

Paolo Nani – 15 maggio 2020 ore 20.45

Simone Savogin– 22 maggio 2020 ore 20.45

Roberto Mercadini- 29 maggio 2020 ore 20.45

Costo dei biglietti 10€, per ciascuna serata; i proventi saranno interamente devoluti alla raccolta fondi in favore dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco. Saranno serate anche interattive, con la possibilità di fare domande ai nostri artisti preventivamente inviate all’indirizzo info@tramm.it Per tutte le informazioni sugli eventi, si può consultare il sito tramm.it nell’apposita sezione (https://www.tramm.it/siriparte/) o la pagina facebook di Tramm.