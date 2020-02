Da Bellano al Louvre: il compianto al Cristo morto “parte” per Parigi

Eccezionale opportunità per Bellano, una delle proprie opere sarà esposta al Louvre

Si tratta del compianto al Cristo morto, oggi conservato nella chiesa di Santa Marta

BELLANO – “Possiamo finalmente condividere con voi questa grande notizia! Il nostro compianto al Cristo morto, pregevole gruppo ligneo a grandezza naturale conservato nella chiesa di Santa Marta verrà esposto al prestigioso museo del Louvre a Parigi!”

Così, nella tarda serata di domenica, l’amministrazione comunale di Bellano ha dato l’importante annuncio. L’occasione sarà la mostra “Body and Soul – Sculpture in Italy from Donatello to Michelangelo” (corpo e anima – la scultura italiana da Donatello a Michelangelo). Un’eccezionale carrellata della scultura del 400 in Italia, in cui l’opera bellanese sarà in compagnia di sculture dei più grandi artisti dell’epoca. Un eccezionale progetto, curato dal Museo del Louvre in collaborazione con il Castello Sforzesco di Milano.

Dal 6 maggio al 17 agosto 2020 il gruppo ligneo bellanese sarà visitabile sotto la Piramide in vetro, nella Hall Napoleon.

“Sarà nostra cura organizzare un viaggio nella Ville Lumiere” per poter ammirare questo tesoro d’esportazione tutto bellanese – proseguono dal Comune- Bellano si dimostra ancora una volta paese degli artisti e di grandi opere d’arte- concludono dal Comune – e ora… appuntamento a Parigi!

Con l’occasione il compianto verrà interamente restaurato: per questo motivo da oggi, la chiesa di Santa Marta sarà chiusa al pubblico per il periodo necessario alle opere di pulitura e di restauro.