Da Lecco, una tenera fiaba per raccontare ai più piccoli il Coronavirus

“Il sole di Pedro” scritta da Enrico Merlino e illustrata da Chiara Grasso

Pubblicata da Teka Edizioni, in vendita presso la Cartolibreria di via Adamello

LECCO – Quale modo migliore per far comprendere anche ai più piccoli la situazione di isolamento alla quale il coronavirus ci costringe, se non una fiaba che ha come protagonista una chiocciolina velocissima?

Proprio per rispondere ad alcuni dei “perché” che i figli stanno rivolgendo ai loro genitori, è nata questa storia dedicata ai bambini in età prescolare, scritta da Enrico Merlino, che di mestiere gestisce l’Edicola Cartolibreria Mer.lo in via Adamello, sull’importanza di sentirsi vicini pur rimanendo rinchiusi nelle proprie case.

In questo periodo complicato nel quale i genitori si sono ritrovati, da un giorno all’altro, a ricoprire il ruolo di insegnanti, di psicologi e di educatori, “Il sole di Pedro” rappresenta uno strumento per le mamme e i papà che devono spiegare ai propri bambini una situazione completamente nuova e difficilmente comprensibile.

Nel libro si racconta l’importanza e la possibilità di “difendersi restando insieme” dal pericolo che attenta le nostre vite, senza parlare direttamente di Covid o Coronavirus. La metafora è resa dall’arrivo di un temporale che, improvvisamente, colpisce la comunità delle chioccioline e le costringe a rifugiarsi dentro il guscio della propria casa per potersi riparare. Per continuare a comunicare sarà quindi necessario trovare altre vie, che non saranno più quelle del dialogo diretto, ma non per questo meno affettuose ed efficaci.

A corredo del testo si trovano i delicati disegni di Chiara Grasso, giovane illustratrice lecchese che ha saputo dare forma e colore alla storia di Enrico. Paura, fiducia e speranza in una fiaba ai tempi del Coronavirus! Una tempesta e una chiocciolina altruista molto… molto veloce!

Enrico Merlino è edicolante e papà. Questa è la sua prima esperienza di scrittura, nata da una favola dedicata alla figlia Emma per spiegarle il momento di distanza e di isolamento che molti altri bambini stanno vivendo e che non riescono appieno a comprendere. Il libro è disponibile presso la Cartolibreria Mer.lo a Lecco.