Dado Moroni chiude “Traiettorie di Attimi” con “Oltre lo sguardo”

Il pianoforte di Dado Moroni dialogherà con l’ambiente visivo generativo e interattivo di Visual Substance

Appuntamento venerdì 9 ottobre alle 21 alla Camera di Commercio Como-Lecco

LECCO – La mostra “Traiettorie di Attimi – 30 anni di ACMT ODV” arriva al suo appuntamento conclusivo con un’esperienza che porta le immagini e i materiali dell’esposizione fuori dallo spazio della mostra, trasformandoli in una performance dal vivo. Si intitola “Oltre lo sguardo” il concerto audiovisivo che vedrà protagonisti Dado Moroni, Nicola Villa e Mauro Spagnoli, in programma venerdì 9 ottobre, alle 21, alla Camera di Commercio Como-Lecco.

Al centro della serata ci sarà il pianoforte di Dado Moroni, musicista chiamato a costruire, attraverso musica e improvvisazione, un nuovo rapporto con i materiali, i segni e le memorie che hanno accompagnato “Traiettorie di Attimi” nei mesi della mostra. Il progetto non ripropone semplicemente le opere già incontrate dal pubblico, ma le trasforma in elementi di un’esperienza che si sviluppa nel tempo della musica.

Accanto a Moroni ci sarà Visual Substance, il duo formato da Nicola Villa e Mauro Spagnoli, che costruirà un ambiente visivo generativo e interattivo. Il sistema audiovisivo non avrà il compito di illustrare la musica, ma di instaurare con essa un rapporto reciproco: ciò che accade sul piano musicale interviene sul comportamento del sistema visivo, modificandone dinamiche e trasformazioni. Allo stesso tempo, quello che emerge nello spazio audiovisivo diventa uno stimolo per nuove direzioni musicali e improvvisative.

È questo dialogo tra suono e immagine a definire il senso di “Oltre lo sguardo”, progetto pensato come prosecuzione della mostra attraverso un linguaggio differente. Il pianoforte di Moroni attraverserà e trasformerà materiali provenienti da “Traiettorie di Attimi”, facendoli riemergere in una forma nuova, non più legata alla dimensione espositiva ma a un’esperienza costruita dal vivo.

La serata rappresenta anche un momento di sostegno concreto all’attività di ACMT ODV, a conclusione del percorso dedicato ai suoi 30 anni. L’intero incasso dell’evento sarà infatti devoluto all’associazione, a sostegno delle sue attività e del lavoro svolto sul territorio.

La partecipazione è prevista con prenotazione obbligatoria e offerta libera, con posti limitati. La prenotazione gratuita consente di riservare il proprio posto tramite Eventbrite senza un obbligo immediato di donazione: l’offerta potrà essere effettuata direttamente al momento del check-in, la sera del concerto. Chi preferisce sostenere in anticipo ACMT ODV può invece effettuare una donazione libera attraverso Eventbrite, assicurandosi contestualmente il proprio posto.

“Traiettorie di Attimi” si avvia così alla conclusione senza interrompere il percorso iniziato con la mostra: le immagini, i luoghi e le storie raccolte nei mesi precedenti diventano materia per un nuovo incontro tra musica, improvvisazione e linguaggio visivo. “Oltre lo sguardo” chiude quindi l’esposizione aprendola a una nuova forma di esperienza, con l’obiettivo di ritrovarsi attorno alle immagini e alla musica e, allo stesso tempo, sostenere l’operato di ACMT ODV.