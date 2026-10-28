Dalle miniere di Cortabbio a Milano: la mostra che mette l’arte a contatto con la montagna

Le opere sono rimaste per 144 giorni nelle miniere di Cortabbio, esposte a umidità, temperatura e processi minerali

Ora il progetto è visitabile a Milano fino al 2 novembre

LECCO – Dalle miniere di Cortabbio a Milano, l’arte racconta il rapporto tra uomo e montagna. È questo il filo conduttore di Rimuovere, il progetto espositivo del collettivo artistico Tra.me, inaugurato allo Spazio IsolaSET di Regione Lombardia, in piazza Città di Lombardia. La mostra sarà visitabile fino al 2 novembre e porta nel capoluogo lombardo i risultati di una sperimentazione artistica realizzata nelle miniere di Cortabbio, dove le opere sono state lasciate a contatto diretto con l’ambiente naturale.

Il progetto indaga le trasformazioni ambientali e simboliche del paesaggio alpino, mettendo al centro il rapporto tra società ed ecosistema. L’obiettivo è superare una concezione della natura basata sullo sfruttamento delle risorse per esplorare una relazione fondata sulla coesistenza e sulla trasformazione reciproca tra esseri umani e ambiente.

Il cuore della sperimentazione si trova nelle miniere di Cortabbio, sul versante nord-orientale della Grigna Settentrionale. Per 144 giorni, 45 opere tra fotografie, incisioni, pitture e tinture botaniche sono rimaste esposte senza protezioni all’interno degli spazi minerari dismessi. Qui la temperatura costante di 7 gradi, l’umidità superiore al 95% e i processi di ossidazione e formazione minerale hanno agito direttamente sui materiali, trasformando la miniera in un laboratorio naturale e rendendo osservabili gli effetti del tempo sulle opere.

La scelta di questo luogo non è casuale. Le miniere, nate per l’estrazione e il lavoro umano, diventano parte integrante del processo creativo. L’ambiente non si limita a ospitare le opere, ma interviene sulla loro evoluzione, instaurando un dialogo materiale tra gli artisti e la montagna.

È proprio in questa interazione che Rimuovere individua uno dei suoi elementi centrali: ribaltare il tradizionale rapporto unidirezionale tra società e natura, sperimentando una relazione nella quale anche l’ambiente può lasciare il proprio segno. Le condizioni della miniera, con le loro caratteristiche fisiche e chimiche, contribuiscono così a determinare esiti artistici non interamente prevedibili.

Accanto alla ricerca artistica, il progetto si propone di valorizzare un luogo di interesse geologico, storico e naturalistico che dispone già di un percorso di visite guidate, ma che, secondo i promotori, è ancora poco integrato nei circuiti culturali regionali. L’intervento punta a restituire alle miniere una nuova funzione interpretativa, mettendo in relazione il patrimonio industriale, il paesaggio e le comunità locali. La prospettiva è quella di promuovere un turismo culturale attento anche ai luoghi meno centrali, capaci di offrire nuove chiavi di lettura del territorio.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Mauro Piazza, sottosegretario regionale all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale: “Questa mostra rappresenta un esempio eccellente di come la cultura possa diventare un motore di valorizzazione e riscoperta per i nostri territori montani. Portare l’arte all’interno delle miniere di Cortabbio significa riattivare uno spazio identitario per la Lombardia, trasformando un luogo di impresa e lavoro in un teatro inedito di dialogo sostenibile tra uomo e natura”.

Piazza ha evidenziato anche il significato di presentare a Milano un progetto nato nel contesto montano lecchese. “Il percorso espositivo a Spazio IsolaSET dimostra quanto il nostro paesaggio alpino e le sue comunità custodiscano un patrimonio immateriale immenso, capace di generare una nuova attrattività culturale e turistica”.

Nel suo intervento, il sottosegretario ha richiamato inoltre il legame geografico e culturale tra il capoluogo lombardo e le montagne che lo circondano, con particolare riferimento alle vette lecchesi, considerate una naturale prosecuzione del territorio metropolitano.

“Come Regione Lombardia sosteniamo con convinzione progetti come questo, che mettono al centro l’autonomia narrativa dei nostri territori e la loro capacità di innovare attraverso la bellezza. L’arte si fa così strumento concreto per rileggere i luoghi e restituire valore alle radici della nostra identità”, ha concluso.

La mostra è stata realizzata dagli artisti del collettivo Tra.me: Jacopo Ghislanzoni, pittore, incisore e stampatore; Elisa Frigerio, specializzata nella stampa botanica su carta e stoffa; e Marta Dell’Oro, pittrice, illustratrice e sperimentatrice polimaterica. Il progetto espositivo è stato curato dagli architetti Amedeo Noris, responsabile dello sviluppo dell’allestimento, Pietro Nobili Vitelleschi e Andrea Sanguedolce.