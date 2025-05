“Danze in… Blu”: il concerto di Mikrokosmos per valorizzare i Musei del territorio

L’evento si terrà Domenica 11 Maggio alle 17.00 a Lecco

ArmoniE Trio condurrà un concerto dal carattere “danzante”

LECCO – Prenderà avvio a breve l’edizione Primavera 2025 della rassegna musicale “Note al Museo, in cornici d’arte, storia e natura” organizzata da Mikrokosmos, l’associazione di promozione sociale fondata da un gruppo di musicisti nel 1992 con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale nel lecchese.

Il primo appuntamento della manifestazione, realizzata con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura, è previsto per Domenica 11 Maggio alle 17.00 presso Cerabino Pianoforti a Lecco. La rassegna ha come obiettivo la valorizzazione di spazi museali e artistici del territorio attraverso momenti musicali, cui partecipano spesso anche giovani studenti, abbinati a visite guidate.

Il concerto di domenica, intitolato “Danze in…Blu“ prevede la partecipazione di ArmoniE Trio, il gruppo composto da Palma Di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Danilo Panico al pianoforte. L’Ingresso è a offerta libera.

Il programma è composto da brani appartenenti al repertorio classico dal tipico carattere “danzante” e non solo. Ritmi vivaci e accattivanti catturano il pubblico dall’inizio alla fine: dalle danze Norvegesi di Grieg alla Danza Macabra di Saint-Saens, passando per la celeberrima Tarantella di Gioacchino Rossini, si approderà ad alcuni dei celebri brani del XX secolo di Gershwin e Nino Rota, arrangiati dagli stessi musicisti per flauto, clarinetto e pianoforte. Un quadro musicale colorato e multietnico con rimandi anche al jazz e colonne sonore che hanno segnato lo stile e la storia del Novecento.