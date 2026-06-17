Davide Boosta Dileo sonorizza Metropolis: una notte sul lago tra cinema e musica

Il 3 luglio all’Olivedo Lido di Varenna uno degli appuntamenti più suggestivi del festival

Un dialogo tra il linguaggio rivoluzionario del cinema muto e le sonorità contemporanee

VARENNA – Alla settima edizione del Lecco Film Fest, Davide “Boosta” Dileo accompagnerà dal vivo la proiezione di Metropolis, il capolavoro visionario di Fritz Lang: una delle opere più influenti della storia del cinema incontra la creatività di uno dei protagonisti più originali della scena musicale italiana contemporanea. Venerdì 3 luglio, dalle ore 23, il pubblico potrà vivere questa esperienza unica nel suggestivo scenario dell’Olivedo Lido di Varenna.

L’appuntamento si inserisce nel programma del Lecco Film Fest, in programma dal 2 al 5 luglio a Lecco, promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo, e rappresenta uno dei momenti più attesi e immersivi dell’edizione 2026.

A quasi un secolo dalla sua realizzazione, Metropolis – realizzato nel 1927 e ambientato nel 2026 – continua a interrogare il presente attraverso le sue immagini potenti e il suo racconto sospeso tra progresso tecnologico, conflitti sociali e tensioni umane. Per questa proiezione speciale, il film sarà reinterpretato attraverso la sensibilità musicale di Davide “Boosta” Dileo, musicista, compositore, produttore e sound artist, co-fondatore e tastierista dei Subsonica, che da anni sviluppa una ricerca artistica capace di intrecciare musica elettronica, pianoforte, arti visive e sperimentazione sonora.

La sonorizzazione dal vivo offrirà al pubblico un’esperienza unica, capace di creare un dialogo tra il linguaggio rivoluzionario del cinema muto e le sonorità contemporanee. In una cornice suggestiva come quella dell’Olivedo Lido – con le terrazze sul lago, la spiaggia e il pontile per l’attracco diretto dall’acqua – immagini e musica si fonderanno in una narrazione che trasformerà la visione del film in un evento performativo. A completare l’esperienza, saranno disponibili drink e proposte gastronomiche per il pubblico.

L’evento è in programma venerdì 3 luglio alle ore 23 presso Olivedo Lido di Varenna. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Davide “Boosta” Dileo Davide “Boosta” Dileo (Torino, 1974) è musicista, compositore, produttore e sound artist. Co-fondatore e tastierista dei Subsonica, ha pubblicato dieci album di platino con la band e una carriera solista su Sony Classical (Soloist, 2024). In parallelo ha costruito una solida carriera nella composizione per il cinema e la televisione: ha firmato le musiche delle serie 1992 e 1993 (Sky), vinto il Premio Cinematografo per La prima regola (2023) e il David di Donatello per la colonna sonora di Adagio di Stefano Sollima (2024). È attualmente al lavoro sul primo lungometraggio tratto da un suo libro, Un’ora e mezza, di cui sarà attore e autore delle musiche. Compone inoltre per teatro e danza — dalla Scala all’Arena di Verona, da Roberto Bolle a Stefania Ballone — e il suo lavoro più recente attraversa la sound art e l’installazione museale (Gallerie d’Italia, OGR, The Heard Garden per Iren), trasformando lo spazio in materia sonora.