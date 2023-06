Dervio. Pizzoccheri di Lago sbarcheranno alla ‘Sagra del Misultin’

Mix di sapori per una nuova specialità che punta a conquistare il Lago di Como

Pasta dei pizzoccheri intrisa di sugo di misultin, da assaggiare per la prima volta alla tradizionale ‘Sagra del Misultin’

DERVIO – La Valtellina incontrerà il lago durante la ‘Sagra del Misultin’ in programma questo fine settimana a Dervio: non più solo in senso morfologico, visto che l’estensione della valle arriva fino alla punta nord del Lago di Como, ma anche in termini culinari.

Da un’idea della Pro Loco stanno per prendere vita i ‘Pizzoccheri di Lago’, specialità inedita che troverà un primo riscontro proprio durante la sagra incentrata sul famoso ‘misultin’, agoni essiccati considerati un ‘must’ nel menù laghee. “Stavamo pensando a un nuovo piatto da proporre per la manifestazione – spiega Angelo Colombo, presidente della Pro Loco – ragionavamo su una pasta a base di pesce che non fosse però simile a quelle già esistenti, come gli spaghetti. E allora perché non accompagnare il misultin ai pizzoccheri? Come esiste la variante valtellinese e quella della valchiavennasca, perché non possono esistere i ‘Pizzoccheri di Lago’?”.

Dall’astrazione ai fatti, ecco la ricetta, illustrata dal presidente dell’associazione: “La pasta sarà simile a quella dei pizzoccheri, ma con meno grano saraceno per adattarla meglio al pesce. A fare da condimento un soffritto d’olio extravergine d’oliva e sugo di misultin sbriciolato, per dare sapore al piatto”.

La ‘Sagra del Misultin’ sarà un primo banco di prova, ma il sogno è più grande e va oltre le sponde del lago derviese: “La nostra speranza è che in futuro i ‘Pizzoccheri di Lago’ possano diventare un piatto tipico del Lago di Como. Adesso alla sagra sonderemo la novità, i presenti avranno l’opportunità di assaggiarla e vedremo quali riscontri emergeranno. Ci auguriamo siano positivi”. Alla Pro Loco non resta che incrociare le dita.