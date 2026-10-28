“Dio ride” di Giovanni Veronesi arriva al Cinema Nuovo Aquilone

Monsignor Bortolo Uberti sottolinea il messaggio del film: riscoprire la gioia del Vangelo come fonte di speranza

Dal 29 ottobre al 1° novembre

LECCO – La gioia della fede, il valore della testimonianza cristiana e il volto di una Chiesa capace di essere vicina alle persone sono al centro di “Dio ride”, il film di Giovanni Veronesi in programma al Cinema Nuovo Aquilone di Lecco dal 29 ottobre al 1° novembre. La pellicola, presentata fuori concorso all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, vede protagonisti Pier Francesco Favino, nel ruolo di frate Leopoldo, e Silvio Orlando, in quello del cardinale Maculani.

La storia è ambientata nel Seicento e ruota attorno a fra Leopoldo di Casamacchia, un umile frate cappuccino che, pur essendo un personaggio immaginario, rappresenta idealmente quei religiosi che furono giudicati non conformi alla dottrina ufficiale o accusati di eresia per la loro predicazione.

In un’epoca in cui la Chiesa predica in latino, frate Leopoldo sceglie di raccontare il Vangelo con parole semplici e con una gioia contagiosa. Il suo è il messaggio di un Dio vicino agli uomini, capace di condividere anche il riso e di portare sollievo e speranza nella vita quotidiana.

La sua predicazione si diffonde rapidamente di villaggio in villaggio, conquistando migliaia di persone e attirando un seguito sempre più ampio, mentre le chiese si svuotano. La vicenda arriva fino a Roma, dove il Papa affida il caso al cardinale Maculani, considerato il più autorevole inquisitore del tempo. Il processo che ne segue diventa così un confronto inatteso, destinato a mettere in discussione certezze consolidate. Mentre il destino di Leopoldo sembra segnato, anche quello del cardinale e di quanti vengono raggiunti dal dubbio prende una direzione imprevista: le parole di un uomo possono essere messe a tacere, ma non necessariamente ciò che hanno suscitato nel cuore degli altri.

La scelta di proporre il film si inserisce nella vocazione del Cinema Nuovo Aquilone, che intende essere uno spazio culturale capace di testimoniare la fede e, al tempo stesso, di dialogare con le domande più profonde dell’esistenza. In questa prospettiva, il cinema diventa uno strumento attraverso cui anche la comunità cristiana può interrogarsi sui temi della spiritualità e del rapporto con il Vangelo.

A sottolineare il significato della pellicola è monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco e responsabile della Comunità pastorale Madonna del Rosario, che richiama l’importanza di riscoprire una fede capace di portare gioia e speranza.

“Se crediamo davvero che il Vangelo sia una buona notizia, e di questi tempi ne abbiamo un gran bisogno, allora questa buona notizia non può che rallegrare il cuore e pacificare il mondo. C’è una leggerezza della fede che porta a sfiorare Dio e c’è una freschezza del Vangelo che la Chiesa deve ritrovare. Dio non conquista l’uomo con la paura, e lo ripete spesso, ma con la gioia, quella che nessuno può toglierci. La bellezza di questo film sta, oltre che nella bravura degli attori e nella bellezza della fotografia, nella verità di questo messaggio”.

Uberti richiama anche le parole del regista, che ha descritto così il senso del proprio lavoro: “Invece di fare un film comico, per far ridere, ho fatto un film drammatico sulla comicità, perché per me la comicità è una cosa seria. E siccome è una cosa seria, ho pensato che anche Dio la potesse prendere seriamente”. Una riflessione che il prevosto conclude con una domanda: “Chissà se lo capiremo davvero!”.

“Dio ride” sarà proiettato al Cinema Nuovo Aquilone giovedì 29 ottobre, venerdì 30 ottobre e sabato 31 ottobre alle 21. Domenica 1° novembre sono previste due proiezioni, alle 17.30 e alle 21.