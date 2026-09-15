“Discorsi sotto i cipressi”, a Varenna incontro con Silvia Montemurro

L’appuntamento è in programma venerdì 18 settembre alle 18 nella Sala del Caminetto di Villa Cipressi

L’autrice presenterà La Piccinina, Il segreto di Villa Carlotta e La sposa di Villa Balbianello

VARENNA – Sarà Silvia Montemurro la protagonista del prossimo appuntamento di “Discorsi sotto i cipressi”, in programma a Varenna nella Sala del Caminetto di Villa Cipressi. L’incontro con l’autrice è previsto per venerdì 18 settembre 2026, alle 18, e sarà dedicato ai suoi ultimi libri: La Piccinina, Il segreto di Villa Carlotta e La sposa di Villa Balbianello.

A condurre l’incontro sarà Silvia Dozio, presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco.

L’appuntamento offrirà l’occasione per incontrare l’autrice e approfondire la sua più recente produzione letteraria, attraverso tre opere legate anche a luoghi e vicende del territorio.

Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto entro il 16 settembre 2026, scrivendo all’indirizzo categorie@artigiani.lecco.it.

Per informazioni è possibile contattare L. Lamperti all’indirizzo l.lamperti@lettelariamente.it oppure al numero 348 2644190. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito lettelariamente.it.