Dolzago. Tre nuovi corsi del Gruppo Cultura: inglese, fotografia e mindfulness

I corsi si svolgeranno tra biblioteca, sede della Protezione Civile e sala Palatucci

Iscrizioni aperte fino al 16 ottobre

DOLZAGO – Tre percorsi per imparare, coltivare le proprie passioni e dedicare tempo al proprio benessere. È la nuova proposta del Gruppo Cultura di Dolzago, che torna a organizzare corsi di inglese, fotografia e mindfulness, offrendo alla cittadinanza occasioni di formazione e condivisione.

Il primo percorso è quello dedicato alla lingua inglese, tenuto da Mariangela Canzi e ospitato nella biblioteca di via Corsica 12A. Il corso sarà articolato in due livelli: base, con lezioni il venerdì, e avanzato, previsto invece il lunedì. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno dalle 20 alle 22, con avvio nella seconda metà di ottobre.

Ciascun livello avrà una durata complessiva di 40 ore, organizzate in una lezione settimanale di due ore. Il costo è di 240 euro a persona, pari a 6 euro l’ora. Per poter attivare i percorsi sarà necessario raggiungere un minimo di cinque iscritti per classe.

Per chi invece vuole approfondire la passione per la fotografia, il club fotografico Ricerca e Proposta proporrà un corso avanzato a partire da novembre. Gli incontri si terranno per tre venerdì al mese nella sede della Protezione Civile di via Dante 2A.

Il corso sarà rivolto a un minimo di 10 e a un massimo di 20 partecipanti. La spesa prevista riguarderà lo sviluppo delle fotografie. Per la primavera è inoltre prevista la possibilità di proporre anche un corso base, ampliando così l’offerta per chi si avvicina per la prima volta alla fotografia.

A completare il programma è il corso di mindfulness, condotto da Mascia Visentin nella sala Palatucci di via Corsica 18. Anche in questo caso l’avvio è previsto nella seconda metà di ottobre. Gli incontri si svolgeranno il martedì dalle 20 alle 21, con una lezione settimanale della durata di un’ora.

Il percorso avrà una durata di sei mesi e prevede una quota di partecipazione di 245 euro a persona. Per l’attivazione sarà necessario un minimo di sei iscritti.

Tre proposte diverse per contenuti e modalità, ma accomunate dall’obiettivo del Gruppo Cultura di offrire occasioni per vivere Dolzago anche come luogo di incontro e apprendimento. Un modo per mettersi in gioco attraverso interessi differenti, dalla conoscenza delle lingue alla fotografia, fino a un percorso dedicato al benessere personale.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 16 ottobre. Per partecipare è possibile compilare il modulo online oppure contattare il numero 327 8562493 per essere inseriti.