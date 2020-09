Doppio appuntamento a teatro con Ronzinante nel fine settimana

Venerdì in scena a Novate con “Camping”. Sabato appuntamento a Montevecchia con “Terra Matta”

Altri appuntamenti con il teatro all’aperto grazie alle iniziative messe in campo da Ronzinante Teatro

MERATE – Ancora teatro all’aperto con Ronzinante Teatro. Sono ben due gli appuntamenti in programma nel fine settimana. Si comincia venerdì 11 settembre alle 21 a Merate nella sede di Novate con lo spettacolo “Camping” di Lorenzo Corengia messo in scena dalla compagnia di casa nell’ambito della fortunata rassegna “Io teatro tu sedia”. Partendo da una roulotte, chiamata appunto Camping, ferma dal 1992 lì, davanti al lago di Memphremagog nel Vermont negli Stati Uniti, lo spettacolo racconta la sfida che tre amici newyorkesi saranno chiamati ad affrontare compiendo una scelta estrema da cui non si può tornare indietro. Un racconto in cui si finisce per interrogarsi sul senso della vita e sui momenti, gesti, ricordi ed emozioni vissuti giorno dopo giorno.

Sabato 12 settembre appuntamento invece alla casetta di Montevecchia (via del Fontanile) con lo spettacolo di apertura della mini rassegna “TraMontieTeatro – Estate” fortemente voluta da Ronzinante e dall’Amministrazione Comunale montevecchina. Un appuntamento che porta in luoghi all’aperto e nella zona bassa del paese la classica rassegna “TraMontieTeatro”, che non mancava un appuntamento da ben 16 anni. Ad aprire la rassegna sarà “Terra Matta 2 (1918-1943)” di e con Stefano Panzeri, monologo basato sul diario autobiografico del contadino siciliano Vincenzo Rabito, uno dei ragazzi della classe del 1899.

La mini-rassegna si concluderà, poi, sabato 19 settembre alle 21, presso il cortile della palestra delle scuole elementari di Montevecchia in Via del Fontanile, con lo spettacolo “Arlecchino, servitor di due padroni” di Carlo Goldoni, messo in scena da Ronzinante Teatro.

Per assistere a tutti gli spettacoli è obbligatoria la prenotazione ai numeri 3491760843 (telefonata, sms o Whatsapp). E’ possibile anche scrivere una mail a info@ronzinante.org