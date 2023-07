E’ il momento di lasciarsi stupire! E’ iniziato il Lecco Film Fest

Tutto esaurito per l’incontro d’esordio con Piera Detassis, presidente e direttore artistico Premi David di Donatello

“Lecco Film Fest è cresciuto molto rapidamente nell’immaginario perché dietro c’è stato un lavoro capace di mettere radici”

LECCO – E’ subito grande cinema con il Lecco Film Fest che è cominciato ufficialmente martedì pomeriggio con l’evento inaugurale, presso il chiostro della canonica in piazza Cermenati, che ha visto protagonista Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

“Nel Lecco Film Fest c’è un’idea di riflessione, di pensiero e c’è una domanda fondamentale: quello che vediamo e ci propongono a cosa serve poi nella nostra vita? – ha detto Detassis intervistata da Angela D’Arrigo, curatrice del festival -. Nella riflessione che oggi mi sembra fondamentale su dove andiamo, chi siamo… è molto importante rimettere in discussione l’indipendenza che oggi sembra un valore difficile ma da perseguire. Il Lecco Film Fest ha un carattere di indipendenza, un carattere di serietà e di tensione verso il punto d’incontro tra i protagonisti e il pubblico; ha in sé l’idea di creare una comunità che si fonda su dei valori. Questo è ciò che distingue il Lecco Film Fest”.

Un momento di riflessione importante all’inizio di un evento che in pochi anni (questa è la quarta edizione) è stato capace di affermarsi in maniera significativa nel panorama nazionale facendo di Lecco un vero e proprio punto di riferimento per il cinema italiano e per tutti gli appassionati.

“I festival sono tutti interessanti e oggi stanno in qualche modo sostituendo la sala, sono attrattivi perché sai che c’è qualcuno ha scelto quel film, che c’è un programma che è stato selezionato, ti fidi e segui quel festival – ha continuato Detassis -. Però devono avere al centro l’idea di andare a scoprire cosa sarà del cinema, cosa sarà di noi con quel cinema e quali sono le innovazioni che dobbiamo perseguire. I festival hanno un grosso potere e il Lecco Film Fest è cresciuto molto rapidamente nell’immaginario perché quando oggi diciamo Festival di Lecco sappiamo bene di cosa parliamo. E quindi vuol dire che c’è stato un lavoro capace di mettere radici, di convincere, che ha un’autorevolezza“.

“Ridestare lo stupore”, questo è il tema del Lecco Film Fest 2023 e se questo è l’inizio c’è di che essere curiosi pensando a ciò che potrà accadere nei prossimi quattro giorni anche grazie a un programma di rilievo che è stato capace di arricchirsi di contenuti fino a poche ore prima dell’inaugurazione.

A fare gli onori di casa monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, che davanti a una foltissima platea ha ringraziato quanti hanno creduto nell’evento a partire da Confindustria Lecco e Sondrio, Camera di Commercio Como-Lecco, Regione Lombardia, Comune e Provincia di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese, tutti coloro che collaborano e i numerosi volontari che garantiscono una presenza preziosa.

‘”Ridestare lo stupore” è un titolo che non è frutto della nostra creatività, ma ci è stato consegnato da Papa Francesco che ha ricordato proprio a noi, Ente dello Spettacolo, come il cinema abbia in sé una grande potenza e un grande valore perché ‘è capace di ridestare lo stupore’. Papa Francesco faceva riferimento a una crisi dell’umanità che è entrata in un circolo vizioso: lavoriamo per avere qualche soldo in più da spendere e provare qualche emozione e poi torniamo a lavorare perché ne abbiamo bisogno. Siamo un po’ avviluppati dentro questa ragnatela perniciosa che Papa Francesco ci chiede di rompere. Come fare? Stupitevi! Cosa se non l’arte del cinema può farci questa possibilità? Sarebbe davvero bello se al termine di questi cinque giorno possiamo dirci che è stato bello non perché abbiamo trovato delle risposte ma perché ci siamo fatti delle domande. Questo festival non è di qualcuno, ma è di una comunità, della nostra città, del territorio, degli appassionati di cinema, degli ospiti: sarebbe davvero bella che attorno questa esperienza si rafforzassero dei legami di comunità”.

A portare il suo saluto anche Plinio Agostoni, presidente di Confindustria Lecco-Sondrio, che da quattro anni sostiene in maniera convinta l’iniziativa: “Ridestiamo lo stupore. Lo stupore è innanzitutto vedere come Lecco sta rispondendo a questa iniziativa. Lo stupore è l’immagine che l’artista Velasco Vitali ha realizzato per caratterizzare il tema del festival 2023. Lo stupore è che Confindustria sostenga un evento del genere non solo perché è un servizio alla città che diventa un faro sul palcoscenico del cinema internazionale, ma anche perché questo festival propone stimoli culturali e nuove idee”.

Il Lecco Film Fest 2023 è cominciato, c’è tanta attesa per i grandi nomi (Marco Bellocchio e Carlo Verdone su tutti), ma il programma è da studiare attentamente perché offre molto di più a partire dall’opera prima della regista Emilia Mazzacurati… insomma, ci sarà di che stupirsi!

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL LECCO FILM FEST 2023