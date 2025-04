E’ online il sito web di BAC Bellano Arte Cultura

Il portale è ufficialmente disponibile

BELLANO – È ufficialmente online il nuovo sito web www.bacbellano.eu, disponibile in italiano e inglese. Il portale presenta l’itinerario e il calendario aggiornato, con i prossimi appuntamenti, di BAC Bellano Arte Cultura.

BAC Bellano Arte Cultura è un progetto di valorizzazione del territorio di Bellano che si sviluppa lungo un percorso di oltre un chilometro, intrecciando monumenti storici, naturalistici e culturali con un ricco programma di eventi artistici e culturali.

Il sito, articolato in sezioni intuitive, consente di approfondire la conoscenza di BAC, scoprire come raggiungere Bellano, consultare gli orari di apertura dei siti e acquistare online i biglietti disponibili.

L’itinerario, corredato da una mappa dettagliata del territorio, costituisce un vero e proprio museo diffuso che unisce memoria storica e attività contemporanee, includendo:

* l’Orrido di Bellano e la suggestiva Cà del Diavol

* il Parco Lorla, che sarà riaperto come giardino delle sculture collegato all’Orrido e allo spazio San Nicolao Arte Contemporanea

* San Nicolao Arte Contemporanea, ex chiesa, riaperto a ottobre 2024 ospita la collezione permanente di sculture in rame di Danilo Vitali e mostre di arte contemporanea

* il Museo Giancarlo Vitali, la cui apertura è prevista per il 30 aprile 2025

* la Chiesa di Santa Marta, che custodisce il gruppo ligneo Cinquecentesco Compianto sul

Cristo morto di Giovanni Angelo Del Maino

* la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, monumento nazionale di epoca romanico-gotica

* il Museo del Latte e della Storia della Muggiasca – MUU a Vendrogno, dedicato alla cultura contadina locale.

La sezione Calendario elenca in ordine cronologico tutti i prossimi eventi BAC e offre approfondimenti su appuntamenti di grande richiamo: gli spettacoli teatrali, la rassegna

“DiMartedi”, il TEDxBellano, la tradizionale Pesa Vegia, il festival letterario “Il bello dell’Orrido” curato da Armando Besio, le mostre d’arte, i cortometraggi “Tra terra e acqua”, i concerti orchestrali con la Bellano Lirica diretti dal Maestro Roberto Gianola, il concorso musicale internazionale “Bellano Paese degli Artisti”, i percorsi guidati “Bellano tra Arte, Storia e Fede” e il Bellano Jazz Festival.

La sezione Altro propone approfondimenti dedicati agli artisti bellanesi – il pittore Giancarlo Vitali, Andrea Vitali che ambienta i suoi romanzi a Bellano, Velasco Vitali pittore e scultore, Danilo Vitali maestro del rame, Carlo Borlenghi con le sue meravigliose fotografie, l’attrice Maria Amelia Monti, il direttore d’orchestra Roberto Gianola. Dal passato i letterati Tommaso Grossi, poeta e scrittore amico intimo di Alessandro Manzoni, Sigismondo Boldoni, Antonio Balbiani e Luciano Lombardi – insieme a informazioni sulle chiese del territorio e il cimitero monumentale.

E inoltre presente una sezione Contatti, utile per richieste di informazioni e prenotazioni.

Gli utenti possono iscriversi alla Newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle attività in programma e seguire le pagine social Facebook, Instagram e YouTube di BAC Bellano Arte Cultura.

BAC Bellano Arte Cultura è promosso dall’Amministrazione Comunale di Bellano, in collaborazione con la Parrocchia di Bellano, Pro Loco Bellano, ArchiViVitali ETS e Insieme per il Museo di Vendrogno. Per scoprire l’arte, la cultura e la storia di Bellano, visita il sito: www.bacbellano.eu