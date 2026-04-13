“Educare è un atto di speranza”: a Lecco il convegno in ricordo di don Giovanni Brandolese

Venerdì 17 aprile al Teatro Sociale l’incontro sull’educazione dei giovani, con riferimento alla Lettera di Papa Leone XIV

All’incontro promosso da Fondazione Brandolese interverranno monsignor Davide Milani, Raffaela Paggi e Paola Perossi

LECCO – Un momento di confronto sul valore dell’educazione e sul ruolo della comunità nel percorso di crescita dei giovani. Venerdì 17 aprile alle ore 21 il Teatro della Società di piazza Garibaldi ospiterà il convegno “Educare è un atto di speranza. Lecco fa Scuola in dialogo con Papa Leone XIV”, promosso dalla Fondazione Don Giovanni Brandolese.

All’incontro interverranno monsignor Davide Milani, già prevosto di Lecco e oggi segretario generale della Fondazione Pontificia Cultura per l’Educazione, Raffaela Paggi, rettore delle Scuole Fondazione Grossman di Milano, e Paola Perossi, preside del Liceo Giacomo Leopardi di Lecco. L’ingresso è libero.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Brandolese, guidata dall’avvocato Richard Martini e nata vent’anni fa da un’idea di Plinio Agostoni per ricordare don Giovanni Brandolese, ex parroco di Pescarenico e cappellano del carcere, impegnato nell’educazione dei giovani di ogni condizione sociale. Alla realizzazione dell’evento collaborano anche diverse realtà lecchesi attive in ambito educativo e sociale, tra cui le scuole Pietro Scola e Massimiliano Kolbe, il Liceo Leopardi, Portofranco Lecco, Compiti Point-AllenaMente, il Centro Culturale Alessandro Manzoni e Cdo Lecco-Sondrio.

Al centro del convegno le riflessioni contenute nella Lettera Apostolica di papa Leone XIV “Disegnare nuove mappe di speranza”, pubblicata nell’ottobre scorso in occasione del sessantesimo anniversario della dichiarazione conciliare “Gravissimum educationis”. Il tema dell’educazione come atto di speranza viene proposto come risposta a un contesto in cui il futuro dei giovani appare spesso incerto, ma anche come valorizzazione delle esperienze educative maturate negli anni sul territorio lecchese.

“Vogliamo ricordare con questo momento di lavoro e di confronto il ventennale della Fondazione Brandolese e i venti anni di attività del Liceo Leopardi – spiega Richard Martini –. Due proposte che trovano radice nell’interesse educativo di molti lecchesi, genitori e insegnanti, che già da tempo si impegnano su questo fronte”.

“Non basta arginare l’emergenza educativa – aggiunge – ma è necessario proporre qualcosa di positivo, che si possa sperimentare nel quotidiano. È un cammino che non si affronta da soli, ma dentro una comunità di persone, con famiglie e insegnanti coinvolti. Anche per questo ci ritroviamo nella Lettera di papa Leone, che afferma come educare sia un atto di speranza, una passione che si rinnova nel tempo. Vent’anni fa lanciammo lo slogan ‘Lecco fa Scuola’: vogliamo continuare su questa strada e il convegno rappresenta una tappa di questo percorso”.