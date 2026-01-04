Epifania 2026, due giorni di eventi e tradizioni in tutto il Lecchese

Il 5 gennaio Pesa Vegia e Festa dei Tre Re, il 6 Befane e cortei in tutta la provincia

LECCO – Con l’Epifania si chiude ufficialmente il periodo delle festività natalizie e il territorio lecchese si prepara a vivere due giornate particolarmente ricche di appuntamenti. Tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026, numerosi comuni ospiteranno iniziative che uniscono tradizione religiosa, folklore popolare e momenti di festa dedicati alle famiglie, con un calendario diffuso che coinvolge l’intero territorio.

Lunedì 5 gennaio 2026

Bellano – Pesa Vegia

A Bellano torna la tradizionale Pesa Vegia quest’anno giunta alla sua 420^ edizione, rito popolare che precede l’Epifania e accompagna simbolicamente la chiusura delle festività natalizie. L’evento, che si svolge in orario serale, rappresenta uno dei momenti più identitari della tradizione locale, capace di richiamare la comunità attorno ai valori della memoria e della condivisione.

Programma

Per le vie del Paese – Mostra En plein air “Avanti La Stella” Momenti di Pesa VegiaOre 10:00 – Apertura Orrido Magic Christmas Lights – San Nicolao Arte Contemporanea – Museo Giancarlo Vitali

Ore 14:00 – Apertura Biglietteria per vendita biglietti e ritiro prevendite – Cortile Istituto Comprensivo Mons. Vitali in Via XX Settembre, 4

Ore 15:30 – Partenza Motonave da Como con fermata negli scali di Cernobbio (16:00), Tremezzo (17:30) , Bellagio (17:40) e Menaggio (17:55)

Ore 15:00 e 16:30 – Sala della Comunità, Oratorio – Rappresentazione “Un Fantasma in Osteria”

Dalle 16:00 – Apertura AMBIENTAZIONI

– Presepe Vivente – Giardini di Puncia – Viale T. Grossi

– Corte di Re Erode – Cortile Scuola Infanzia T. Grossi

– Consiglio Comunale e Corte Podestà – Municipio

– Casa Teresa di Pom – via Plinio

– Oasi dei Re Magi – Orrido

– Osteria dei Mercanti – Stazione Rfi

Possibilità di Giri in Lucia dal Molo Storico

Ore 16:00 – Chiusura al Traffico S.P. 72

Ore 17:00 – Inizio Servizio Navetta da e per Dervio , Perledo Stazione e Vendrogno

Ore 21:00 – Traino delle Pese per le vie del paese

Ore 22:00 – Arrivo Gondola Messi Spagnoli e Incendio Pirotecnico del Molo

Ore 22:20 – Lettura Benevola Ordinanza dal Balcone del Municipio

Ore 22:45 – Inizio Corteo dei Re Magi

Ore 24 – Accensione Falò – Molo

Premana – Festa dei Tre Re

Sempre nella serata di lunedì 5 gennaio, Premana celebra la Festa dei Tre Re, appuntamento profondamente radicato nella storia del paese. La manifestazione unisce dimensione religiosa e partecipazione comunitaria, rinnovando un rito che da anni accompagna la vigilia dell’Epifania. Partenza da Elephant Cafè alle ore 20:30. Il corteo seguirà il percorso nel centro storico del paese osservando 10 soste in occasione delle quali verrà intonato il tradizionale canto dei Tre Re. Arrivo in piazza della chiesa previsto per le 23.30.

Martedì 6 gennaio 2026 – Epifania

Lecco – A Lecco arriva la Befana

Alle 10:30 sfilata e concerto a cura della Filarmonica S. Giovanni (Piazza XX Settembre, Via Roma, Via Cattaneo, Via Cairoli e Via Cavour).

Alle 11:30 aperitivo della Befana in Piazza XX Settembre.

Alle 15:30 arrivo della Befana dal lago alla piattaforma Lungolago con la Lucia a seguire corteo con la Befana sulla carrozza trainata da due cavalli bianchi per le vie della città con arrivo in Piazza XX Settembre e foto con la befana.

Distribuzione omaggi e dolci a tutti i bambini e vin brulè per i più grandi. Spettacolo di Circus Winter Cabaret a cura di Spazio Circo Bergamo.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, si terrà il tradizionale arrivo della Befana dal lago. Dopo lo sbarco, la Befana proseguirà in corteo sulla carrozza lungo le vie della città, per fare ritorno in piazza XX Settembre, dove saranno possibili le fotografie con la Befana e la distribuzione di dolci ai bambini. A chiudere il programma sarà lo spettacolo “Alice in Christmas Wonderland”, dedicato in particolare alle famiglie e al pubblico più giovane.

Lecco – Festa della Befana dei Vigili del Fuoco

L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 14.00 presso la sede centrale dei Vigili del Fuoco in Piazza Bione, in località Pescarenico. La Befana arriverà nel piazzale della caserma per distribuire le tradizionali calze di dolci a tutti i bambini presenti.

L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al contributo della ditta ICAM S.p.A., che ha donato le calze, e al ristorante Il Fiume, che ha messo a disposizione le cioccolatiere. Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile visitare automezzi e attrezzature operative, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo dei Vigili del Fuoco e alla cultura della sicurezza. In caso di maltempo l’evento si svolgerà in forma ridotta.

Bosisio Parini – La Befana del Lago

Nel pomeriggio del 6 gennaio Bosisio Parini ospita l’atteso arrivo della Befana dal lago, ultimo appuntamento del programma natalizio. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Bosisio Parini in collaborazione con il Canoa Club, che rende possibile il suggestivo arrivo via acqua. Un’iniziativa molto amata, pensata soprattutto per i bambini e per le famiglie. L’arrivo della Befana è fissato per le ore 14:00 al Molo di Pracampel a seguire una dolce merenda presso la sede del Canoa Club.

Merate – Befana al Centro Sociale Regina Teodolinda

A Merate l’Epifania si celebra a partire dalle ore 15.00 al Centro Sociale Regina Teodolinda con la Liscioteca della Befana. Il pomeriggio prevede balli di gruppo, liscio, danze latine e pizzica, oltre a giochi, animazione e merenda dell’Epifania, in un contesto di socialità aperto a tutte le età.

Barzio – La Befana vien di notte

A Barzio l’appuntamento è fissato per le ore 17.00 in piazza Garibaldi. L’evento, organizzato dalle Contrade, propone un momento di festa e animazione che coinvolge il centro del paese, richiamando famiglie e bambini.

Oggiono – Arriva la Befana e Corteo dei Magi

La giornata di festa a Oggiono inizia alle ore 10.30 in piazza Garibaldi con l’arrivo della Befana. Nel pomeriggio, alle ore 14.30, da piazza Alta partirà il Corteo dei Magi, accompagnato da momenti di animazione e dalla tradizionale tombolata.

Calolziocorte – Corteo Storico della Val San Martino

Calolziocorte ospita la XXVI edizione del Corteo Storico della Val San Martino. Il ritrovo è fissato alle ore 15.00 a Villa dei Ponti. Oltre 300 figuranti in costume, accompagnati da cavalli e scenografie d’epoca, daranno vita a una rievocazione storica che ripercorre il cammino dei Magi attraverso le vie della città.

Colico – Epifania al Crot del Gnocc

A Colico, martedì 6 gennaio alle 14:30, si celebra l’Epifania presso Al Crot del Gnocc. Il presepe allestito in via Chiaro 53 sarà visitabile per l’intera giornata, offrendo un’occasione di visita e riflessione a conclusione delle festività.

Varenna – Arriva la Befana

Appuntamento dedicato in particolare ai bambini e alle famiglie. Il programma si svolgerà sul sagrato della chiesa di San Giorgio.

Alle ore 15.00 è prevista la benedizione dei bambini in chiesa, mentre alle ore 15.30 farà il suo arrivo la Befana, dando ufficialmente inizio al momento di festa.

In caso di maltempo, l’evento si terrà nella Sala Polifunzionale di via Roma.

Le informazioni riportate sono state raccolte sulla base delle comunicazioni ufficiali degli organizzatori. Per segnalazioni scrivere a redazione@lecconotizie.com