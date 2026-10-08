Esposizione di abiti e accessori di moda in villa Ponchielli-Gerosa Crotta

Accessori, moda e costume: l’eco della Belle Époque (1880-1910)

Nel 170° anniversario della prima de I Promessi Sposi di Amilcare Ponchielli

LECCO – All’indomani del grande successo dell’apertura delle ville scapigliate dello scorso settembre e nell’ambito del fuori festival del Festival Lecco Città dei Promessi Sposi, il Comune di Lecco propone, in collaborazione con l’Associazione Giuseppe Bovara e altri sodalizi culturali del territorio (Spring Run Lecco, Associazione Villa Elisa di Pontida, e Ordine dei Cavalieri di Parte Guelfa) un’apertura straordinaria di Villa Ponchielli-Gerosa Crotta a Maggianico di Lecco.

L’occasione muove dal 170° anniversario della prima versione de I Promessi Sposi musicati dal Maestro cremonese e ha per titolo “Accessori, moda e costume: l’eco della Belle Époque (1880-1910)”. Protagonista sarà la moda che caratterizzò la cultura del vestire dagli anni in cui Amilcare Ponchielli e la moglie Teresina Brambilla frequentarono il territorio di Lecco, fino agli albori della Grande Guerra.

Nelle sale della villa saranno allestite due sezioni: una dedicata ad accessori d’epoca, vestiti e oggetti provenienti da collezioni private lecchesi che vogliono idealmente richiamare l’identità di un boudoir, luogo dove le signore curavano la propria “immagine” esteriore e in cui ricevevano anche ospiti e amici. La seconda sezione rappresenta un’occasione unica: grazie alla generosa disponibilità della famiglia Ponchielli saranno esposti alcuni gioielli appartenuti a Teresina Brambilla Ponchielli, nonché un elegante binocolo da concerto a lei appartenuto (oggi nella collezione privata di Gianandrea Colombo). Il suggestivo allestimento è curato dal laboratorio orafo Chrysophile (via Giuseppe Arrigoni 43, Lecco) che per l’occasione ha realizzato ed esporrà una splendida riproduzione del girocollo di pelle appartenuto alla stessa Teresina, oggi perduto.

L’appuntamento è per domenica 18 ottobre, con partenze ogni mezzora dalle ore 10.30 alle ore 16. L’ingresso, libero e gratuito, è a prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/1999027577296?aff=oddtdtcreator