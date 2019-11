Estate di San Martino: i prossimi eventi della rassegna culturale

CALOLZIOCORTE – Prosegue il ricco calendario della rassegna culturale, giunta alla 28^ edizione, Estate di San Martino. Natura, storia, arte-tradizione e associazionismo si intreccino in una serie di appuntamenti sparsi in Valle San Martino e non solo.

Accanto alla rassegna culturale si inseriscono anche gli appuntamenti religiosi per le celebrazioni del Santo Patrono di Calolziocorte, San Martino, che culmineranno nella processione in programma domenica 10 novembre e nella messa solenne di lunedì 11 novembre.

INCONTRO CON MONSIGNOR LUIGI NEGRI

LE CASTAGNE DI NESOLIO, USI E TRADIZIONI

IL GIARDINO BOTANICO VA IN LETARGO

CALENDARIO RELIGIOSO