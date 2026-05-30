Estate in biblioteca: tornano i progetti di lettura per bambini e ragazzi del Lecchese

Per i più piccoli il percorso “Libri e Segreti tra le mura del castello”, per i ragazzi il progetto “Lib(e)ro di connetterti”

L’obiettivo è promuovere il piacere della lettura e la frequentazione delle biblioteche come luoghi di crescita e scoperta

LECCO – Tornano anche per l’estate 2026 i progetti di lettura promossi dal Sistema bibliotecario del territorio lecchese, rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia. Un’iniziativa che punta ad accompagnare bambini e ragazzi durante i mesi estivi, stimolando il piacere della lettura, la curiosità e la frequentazione delle biblioteche come luoghi di incontro, crescita e scoperta.

Per gli alunni della scuola primaria è in corso di distribuzione il libretto “Libri e Segreti tra le mura del castello”, un percorso che conduce i più piccoli tra avventure, misteri, amicizie, mondi fantastici e storie capaci di alimentare immaginazione e creatività.

Agli studenti della scuola secondaria di primo grado è invece dedicato il pieghevole “Lib(e)ro di connetterti”, una proposta bibliografica che affronta il tema delle relazioni, della comunicazione e del rapporto tra mondo reale e digitale attraverso romanzi, graphic novel e letture pensate per avvicinarsi agli interessi delle nuove generazioni.

I titoli suggeriti sono stati selezionati dai bibliotecari con particolare attenzione alla qualità narrativa, alla varietà dei generi e alla capacità di intercettare passioni e sensibilità differenti, offrendo opportunità di lettura sia ai ragazzi già appassionati sia a chi si avvicina ai libri con maggiore esitazione.

Attraverso questi percorsi il Sistema bibliotecario del territorio lecchese rinnova il proprio impegno nella promozione della lettura come esperienza educativa, personale e condivisa, capace di favorire crescita, empatia e sviluppo del pensiero critico.

Tutti i volumi proposti sono disponibili per il prestito nelle biblioteche della provincia di Lecco. Bambini e ragazzi potranno inoltre consultare e prendere in prestito anche i libri inseriti nelle bibliografie degli anni precedenti e l’intero patrimonio del settore ragazzi disponibile nelle biblioteche del Sistema.