Estate Musicale Ervese, applausi per gli Italian Harmonist nel concerto dedicato a Puccini

Grande partecipazione per la seconda serata della rassegna

Prossimo appuntamento il 18 luglio a Villa Mercedes

ERVE – È stata una serata molto partecipata e ricca di emozioni quella che ha visto protagonisti gli Italian Harmonist nella seconda serata dell’Estate Musicale Ervese.

L’appuntamento ha saputo coniugare storia e musica, regalando al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente attraverso un percorso dedicato alla memoria e alla forza espressiva delle composizioni di Giacomo Puccini.

Gli spettatori hanno seguito l’intero concerto con grande attenzione, accompagnati dalla sensibilità degli artisti e del pianista, che hanno dato vita a un’esecuzione di alto livello, creando un autentico dialogo con la platea e valorizzando ogni momento del programma.

Particolarmente apprezzata la qualità degli interpreti: le voci degli Italian Harmonist appartengono infatti al Coro del Teatro alla Scala di Milano e hanno offerto una straordinaria dimostrazione di tecnica, duttilità e raffinatezza espressiva.

L’equilibrio tra le voci e il pianoforte ha contribuito a rendere la serata ancora più suggestiva, confermando il valore artistico della proposta e la capacità della rassegna di offrire appuntamenti di qualità.

L’Estate Musicale Ervese proseguirà con il prossimo evento in programma: sabato 18 luglio alle ore 21.15 presso Villa Mercedes. Un nuovo appuntamento dedicato alla musica e alla cultura nel cuore di Erve.