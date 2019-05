Studenti protagonisti di un progetto nell’ambito del racconto

Con Libreria Mascari5 nell’ambito di “Racconti da La Città Che C’è”

LECCO – “Farsi Storie” il format di narrazione sociale nato nell’ambito del progetto “La Città Che C’è | Narr-Azioni verso una comunità 4.0” promosso da Libreria Mascari5, la libreria sociale gestita dalla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia.

Il percorso, che ha coinvolto numerose Scuole Primarie e Secondarie della città di Lecco ha visto protagonisti bambini e adolescenti, che mediante attività laboratoriali e esperienze di alternanza scuola lavoro hanno inventato, scoperto e narrato le storie che caratterizzano la città di Lecco.



Il progetto è realizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria del Lecchese, Reale Mutua Assicurazioni, Isolcalor S.r.l, Piastrellando S.r.l e svolto in collaborazione CSV Lecco, FISM provinciale di Lecco, Collegio Internazionale Arcivescovile A. Volta e numerose altre realtà cittadine.

Il programma

Sabato 11 maggio dunque, in occasione dell’iniziativa BeneComune2019 del Comune di Lecco, dalla mattina fino alla sera tutta la cittadinanza potrà scoprire i racconti di bambini e ragazzi, che saranno narrati secondo svariati linguaggi e modalità espressive.



Si comincia in mattinata presso l’Aula Magna ITG Bovara (via XI Febbraio) con il convegno La comunità, laboratorio permanente di storie, che vedrà la presentazione del progetto a cura della Coordinatrice Antonella Cuppari e in compagnia dell’autore Saverio Tommasi, i cui scritti hanno accompagnato il percorso svolto dagli adolescenti e che dialogherà con il pubblico sul valore delle storie e della narrazione nelle comunità.

Il convegno vedrà la partecipazione delle Educatrici della cooperativa, delle Insegnanti delle Scuole e dei rappresentati delle Associazioni coinvolte, che racconteranno il percorso di scoperta e narrazione svolto in compagnia dei giovani.

All’evento interverranno inoltre gli Assessori del Comune di Lecco Riccardo Mariani e Simona Piazza, il Presidente della Fondazione Comunitaria Del Lecchese Mario Romano Negri, e la Presidente della Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia Ingrid Bonaiti.

Dalle 16.30 del pomeriggio, invece, con I bambini raccontano | Storie e spettacoli in città dalla Libreria Mascari5 le vie cittadine saranno popolate da spettacoli, installazioni, giochi e esperienze creative che racconteranno le storie che i bambini delle Scuole d’Infanzia e Primarie di Lecco, insieme agli utenti di Artimedia, la rete di servizi per persone adulte con disabilità, hanno inventato e scritto sulla scia di personaggi “misteriosi” che abitano la nostra città.

In questo evento, realizzato in collaborazione con Officina Giuseppe Villa e numerose altre realtà creative cittadine sarà possibile sperimentare in prima persona il metodo di costruzione narrativa utilizzato da Artimedia e, grazie Alla mappa delle storie, scovare nel centro cittadino le gioco installazioni e fruire di numerosi spettacoli, che spazieranno dal teatrino giapponese Kamishibai alle performaces in linguaggio Braille e dei segni.