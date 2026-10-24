“Ferro e acqua”, a Lecco una mostra racconta la memoria industriale del Gerenzone

La mostra sarà accessibile dal 24 ottobre al 15 novembre; previste anche quattro visite guidate gratuite nelle giornate del 7 e del 14 novembre

L’esposizione, curata da Officina Gerenzone APS in collaborazione con Comune di Lecco e SiMUL, presenta le fotografie di Alessio Volontè

LECCO – La memoria industriale della valle del Gerenzone rivive attraverso le fotografie di Alessio Volontè nella mostra “Ferro e acqua. La valle del Gerenzone a Lecco tra memoria e trasformazione”, allestita alla Torre Viscontea di Lecco dal 24 ottobre al 15 novembre. L’esposizione, a ingresso libero, è promossa e curata da Officina Gerenzone APS, in collaborazione con il Comune di Lecco e il SiMUL, e propone un percorso fotografico dedicato alla storia e alle trasformazioni di una delle aree legate alla tradizione industriale lecchese.

L’iniziativa nasce dal lavoro di raccolta e conservazione della memoria industriale del territorio portato avanti dall’associazione, impegnata anche nella tutela dei manufatti ancora presenti lungo il torrente Gerenzone. Attraverso gli scatti di Volontè, la mostra richiama l’attenzione su un patrimonio che testimonia il passato produttivo della città e sulle trasformazioni che hanno interessato la valle.

Il tema della salvaguardia delle testimonianze industriali era già stato affrontato lo scorso anno durante una conferenza organizzata all’Officina Badoni, dedicata alla memoria e alla tutela di questo patrimonio. La mostra alla Torre Viscontea rappresenta un’ulteriore occasione per approfondire la conoscenza della valle del Gerenzone e del suo legame con la storia di Lecco.

L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 15 novembre alla Torre Viscontea, in piazza XX Settembre 3, con apertura il giovedì dalle 10 alle 13, il venerdì e il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18. L’ingresso è gratuito.

Sono inoltre previste quattro visite guidate gratuite a cura di Officina Gerenzone, in programma sabato 7 e sabato 14 novembre, in entrambe le giornate alle 15 e alle 16.