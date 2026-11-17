L’esposizione fotografica di Alessio Volontè si è conclusa il 15 novembre dopo tre settimane alla Torre Viscontea

Ora Officina Gerenzone punta a portarla in altri luoghi

LECCO – 1.800 visitatori in poco più di tre settimane per riscoprire la storia industriale della Valle del Gerenzone e il legame secolare tra l’acqua e la lavorazione del ferro. Si è conclusa domenica 15 novembre, alla Torre Viscontea di Lecco, la mostra fotografica “Ferro e Acqua. La Valle del Gerenzone tra memoria e trasformazione”, con gli scatti di Alessio Volontè e promossa da Officina Gerenzone APS in collaborazione con il Comune di Lecco, attraverso il Sistema Museale Urbano Lecchese.

Dal 24 ottobre al 15 novembre sono state complessivamente 1.800 le persone che hanno visitato l’esposizione, confermando l’interesse del pubblico per un patrimonio fatto di luoghi, architetture e testimonianze che raccontano una parte importante dell’identità produttiva lecchese. Un risultato significativo per gli organizzatori, che vedono nella partecipazione registrata anche un segnale della volontà di conoscere e riscoprire le radici industriali del territorio.

Attraverso l’obiettivo di Volontè, il percorso espositivo ha accompagnato i visitatori lungo il corso del Gerenzone, da Laorca fino alla foce, mettendo a confronto memoria e trasformazione. Le fotografie hanno raccontato le strutture produttive ormai dismesse, le aziende ancora attive, i resti di dighe, paratie e fiumicelle, fino ai paesaggi in cui natura e attività industriale continuano a convivere.

Un viaggio per immagini che non si è limitato a documentare ciò che resta del passato, ma ha dato spazio anche alle realtà produttive ancora presenti lungo la valle, mostrando dall’interno ambienti, lavorazioni e luoghi della produzione. Un risultato reso possibile dalla collaborazione delle aziende che hanno aperto le proprie porte al fotografo, permettendogli di realizzare un racconto autentico e contemporaneo della storia del ferro lecchese. A loro è andato il ringraziamento di Officina Gerenzone, per il contributo offerto alla realizzazione del progetto.

La chiusura dell’esposizione in Torre Viscontea non rappresenta però un punto di arrivo. Forte delle 1.800 presenze e dell’accoglienza ricevuta, l’associazione intende proseguire il percorso di “Ferro e Acqua”, portando la mostra in altri luoghi e contesti per raggiungere nuovi pubblici e continuare a raccontare la Valle del Gerenzone.

L’invito è rivolto ad aziende, enti e associazioni interessati a ospitare l’esposizione, che possono contattare Officina Gerenzone all’indirizzo officinagerenzone@gmail.com.

L’associazione ha infine ringraziato il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese per la collaborazione e l’accoglienza in Torre Viscontea, Alessio Volontè per il lavoro fotografico, le aziende coinvolte e soprattutto tutte le persone che hanno scelto di visitare la mostra. Una partecipazione che rappresenta lo stimolo per continuare a valorizzare e raccontare la memoria industriale della valle.