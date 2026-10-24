“Ferro e Acqua”: inaugurata la mostra fotografica che racconta l’anima industriale lecchese

Gli scatti sono di Alessio Volontè, realizzati in due anni e allestiti con Officina Gerenzone in una suggestiva esposizione

“Ferro e Acqua” è visitabile gratuitamente alla Torre Viscontea fino al 15 novembre

LECCO – Ci sono storie che rischiano di rimanere nascoste dietro le mura delle fabbriche, nei segni lasciati dal lavoro sul ferro, negli ingranaggi e nelle strutture che raccontano un passato ancora capace di parlare al presente. Per riportarle alla luce, Alessio Volontè ha impiegato circa due anni, macchina fotografica alla mano, entrando nelle aziende lecchesi e raccogliendo immagini e testimonianze visive di un patrimonio industriale che continua, nonostante le trasformazioni, a vivere sul territorio.

Da questo percorso è nata “Ferro e Acqua. La Valle del Gerenzone tra memoria e trasformazione”, la mostra fotografica inaugurata ufficialmente ieri, venerdì, alla Torre Viscontea di Lecco. Un’esposizione di circa 80 fotografie che restituisce uno sguardo sulla storia industriale lecchese, attraverso i luoghi e le realtà produttive legati alla tradizione del ferro.

Fotografo per passione, Volontè ha raccontato di essersi avvicinato a questo mondo spinto dalla curiosità. Ha iniziato a girare per le aziende con la propria macchina fotografica, lasciandosi guidare dalla voglia di osservare e documentare. Scatto dopo scatto, il progetto si è ampliato, trasformandosi in un lavoro capace di raccontare non soltanto gli spazi industriali, ma anche la presenza di un’identità produttiva che ha segnato profondamente la storia di Lecco e che ancora oggi resiste.

L’inaugurazione ha riunito rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale lecchese. Ad aprire la serata è stato Nicolò Donati, archeologo e conservatore del Sistema Museale Urbano Lecchese (Si.M.U.L.). Sono intervenuti anche Cinzia Bettega, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Lecco, Paolo Colombo, presidente dell’associazione Officina Gerenzone APS, e Barbara Cattaneo, già direttrice del Sistema Museale Urbano Lecchese, conservatore onorario delle collezioni d’arte del sistema museale e consigliera di Officina Gerenzone. Presente, naturalmente, anche l’autore degli scatti.

Nel suo intervento, l’assessore Bettega ha sottolineato il valore dell’associazione e il ruolo che sta assumendo nella riscoperta del patrimonio industriale cittadino. Officina Gerenzone, realtà giovane che coinvolge numerosi giovani, ha raccolto fin dall’inizio interesse e partecipazione attorno al lavoro di salvaguardia dell’archeologia industriale lecchese.

Un impegno che trova nella mostra una concreta occasione di divulgazione: riportare l’attenzione su luoghi, strutture e testimonianze che rischiano di essere dimenticati, ma che rappresentano una parte importante della storia economica e sociale della città.

A raccontare come il progetto abbia preso forma è stato anche Paolo Colombo, che ha ricordato l’incontro con Volontè e la collaborazione nata da quell’occasione. Il fotografo aveva già iniziato a documentare alcune aziende, ma il rapporto con Colombo gli ha permesso di entrare in contatto con altre realtà industriali lecchesi, ampliando il lavoro e dando maggiore respiro alla ricerca fotografica. Anche se, hanno ricordato entrambi, non è stato sempre facile ottenere i permessi per entrare nelle aziende con la macchina fotografica.

Un percorso che ha trovato il suo approdo proprio in “Ferro e Acqua”, dove le immagini diventano uno strumento per osservare da vicino un mondo spesso poco conosciuto al di fuori degli ambienti produttivi.

La mostra, promossa e curata da Officina Gerenzone APS in collaborazione con il Comune di Lecco, attraverso il Sistema Museale Urbano Lecchese, si inserisce nel programma espositivo 2026. Il percorso segue la valle del Gerenzone da Laorca fino alla foce, mettendo in relazione le tracce delle antiche attività produttive con le trasformazioni intervenute nel tempo.

Accanto alle strutture dismesse, trovano spazio anche le aziende ancora attive e quelle che hanno trasferito altrove la propria attività. Dighe, paratie, ruote e fiumicelle restituiscono il legame tra l’acqua e il lavoro, un rapporto che per secoli ha alimentato lo sviluppo della lavorazione del ferro nel Lecchese.

È proprio in questa relazione che si concentra il significato del progetto: documentare ciò che resta, riconoscere il valore di un’eredità produttiva e ricordare come la storia industriale non sia soltanto una questione di edifici e macchinari, ma anche una componente dell’identità di un territorio.

“Ferro e Acqua” sarà visitabile gratuitamente alla Torre Viscontea fino al 15 novembre. Gli orari di apertura sono il giovedì dalle 10 alle 13, il venerdì e il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18. Sono inoltre previste due visite guidate gratuite, a cura di Officina Gerenzone, sabato 7 e sabato 14 novembre, con turni alle 15 e alle 16.