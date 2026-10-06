Festa della Madonna di San Martino, a Valmadrera due appuntamenti tra cultura e giovani

Giovedì 8 ottobre la conferenza della storica dell’arte Giovanna Virgilio

Domenica 11 laboratori ludici per bambini e ragazzi

VALMADRERA – Cultura, storia e attività per le nuove generazioni accompagnano anche quest’anno le celebrazioni della Festa della Madonna di San Martino, ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità valmadrerese. Il Comune di Valmadrera rinnova la collaborazione con la Parrocchia di Sant’Antonio Abate proponendo due appuntamenti rivolti a pubblici diversi, entrambi al Centro Culturale Fatebenefratelli.

Il primo è in programma giovedì 8 ottobre alle 21, quando la storica dell’arte Giovanna Virgilio sarà protagonista della conferenza “I Re Magi ‘cavalieri’ nel Santuario della Madonna di San Martino a Valmadrera”.

Al centro della serata ci sarà una delle testimonianze artistiche più significative custodite nel Santuario, con un approfondimento dedicato alla particolare rappresentazione dei Re Magi presente negli affreschi e al suo significato storico e iconografico.

Virgilio è una storica dell’arte specializzata nell’arte lombarda tra XV e XVIII secolo. Dal 1995 svolge attività di docenza presso l’Università Cattolica di Milano ed è autrice di numerosi studi dedicati al patrimonio artistico locale, tra cui una monografia sul Santuario di San Martino.

L’incontro prosegue il percorso di valorizzazione avviato lo scorso anno, quando la stessa Virgilio aveva accompagnato il pubblico alla scoperta della storia, delle opere d’arte e delle tradizioni devozionali legate al Santuario, luogo identitario per la comunità di Valmadrera.

Il secondo appuntamento guarda invece ai più giovani. Domenica 11 ottobre, dalle 14, sempre al Centro Culturale Fatebenefratelli, sono in programma i “Laboratori ludici per bambini e ragazzi”, organizzati in collaborazione con l’associazione Sottinsù.

Giochi, attività creative e momenti di aggregazione accompagneranno bambini e ragazzi durante il pomeriggio, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e offrire alle famiglie un momento di condivisione all’interno della festa patronale.

Alle 16, è prevista una merenda offerta dalla Parrocchia in Piazza Monsignor Citterio, prima dei momenti religiosi che caratterizzeranno il pomeriggio della festa.

Le due iniziative si inseriscono nel programma della Festa della Madonna di San Martino affiancando alle celebrazioni religiose occasioni di approfondimento culturale e attività dedicate alle nuove generazioni.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è valorizzare il patrimonio storico, artistico e devozionale legato al Santuario e, allo stesso tempo, favorire la partecipazione delle famiglie e dei più giovani. Un percorso che punta a mantenere vivo il legame con la storia e le tradizioni locali e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.