Festa della repubblica: a Bellano Concerto e incontro con Massimo Castoldi

BELLANO – La città di Bellano si prepara a celebrare, come ogni anno, la Festa della Repubblica tramite due eventi distanti nelle forme ma connessi nel contenuto. Sabato 31 Maggio il Cinema di Bellano sarà teatro di un incontro dal titolo “Mameli, un ventenne sulle barricate. Dal canto risorgimentale all’Inno della Repubblica” con il filologo Massimo Castoldi. Lunedì 2 Giugno, invece, il Palasole ospiterà il tradizionale concerto della Lake Como Philarmonic Orchestra in occasione della Festa della Repubblica.

L’incontro con Massimo Castoldi dedicato a Mameli si terrà alle 18.00 e vedrà l’autore provare a riscoprire l’autentico significato dell’Inno d’Italia. Le riflessioni a cui si assisterà sono prese dal saggio edito Donzelli “L’inno di Mameli: un canto di pace“, in cui Castoldi analizza il contesto storico in cui nacque il messaggio di pace e fratellanza che la canzone porta con sè. L’incontro rappresenta quindi un’occasione per scoprire, o riscoprire, un simbolo conflittuale, e spesso incompreso, mettendo in luce anche la storia tragica del ragazzo Goffredo Mameli, poeta genovese e patriota mazziniano morto a 22 anni sulle barricate in difesa della Repubblica Romana, dove combatteva coi garibaldini. La serata, a ingresso gratuito, è parte della rassegna “Il bello dell’Orrido“. E’ possibile cliccare qui per vedere la locandina.

Il concerto si terrà invece alle 20.30 del 2 Giugno presso il Palasole e vedrà il Maestro Roberto Gianola dirigere la Lake Como Philarmonic Orchestra e i Soprano e Tenore Annarita Taliento e Danilo Formaggia. Per visionare il programma del concerto si rimanda a questo link. Durante la serata verranno inoltre consegnate le Borse di Studio agli studenti meritevoli e avverrà la cerimonia solenne di consegna della costituzione a tutti i neo-diciottenni. Si lascia a questo link la locandina dell’evento.