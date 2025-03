Festival GeoCult, seconda edizione nel segno dell’inventore Vassena e del lago

Geoscienze protagoniste a Lecco da venerdì 2 a domenica 11 maggio

Tra i tanti eventi la mostra “In fondo al lago: le imprese di Pietro Vassena” e un talk con il noto divulgatore scientifico Vincenzo Schettini

LECCO – Il lago e l’inventore Pietro Luigi Vassena: saranno questi i fili conduttori della 2^ edizione del Festival GeoCult presentato stamattina, non a caso, presso la sede della Canottieri Lecco che, ovviamente, vive un legame simbiotico con il lago e, negli anni, ha sempre cercato di valorizzare l’interessante storia dell’inventore originario di Malgrate.

GeoCult torna a Lecco da venerdì 2 a domenica 11 maggio con un programma ricco di eventi, esperienze e approfondimenti dedicati alle geoscienze. Convegni, talk scientifici, laboratori, intrattenimento e mostre emozionali: un viaggio tra scienza, cultura e territorio. Pensato per famiglie, scuole, cittadini e tutti gli appassionati di storia e natura.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo: “Questi eventi sono possibili solo se si collabora con realtà diverse e si prova – insieme – a costruire un percorso – ha sottolineato il sindaco -. L’obiettivo comune è per far emergere il lato geniale della nostra città per incentivare sempre più persone a scoprire Lecco: lo scorso anno ci siamo affidati all’opera dell’abate Stoppani, quest’anno andremo a scoprire la bellezza del lago insieme a Pietro Vassena. Tutto questo nasce dalla disponibilità della famiglia Vassena che ringrazio per aver accolto la proposta di realizzare insieme una mostra speciale”.

L’Assessore Cattaneo ha ribadito come “il Festival delle Geoscienze sia fortemente legato al territorio e crea e rinforza legami: con il mondo della scuola, che attende con grande curiosità i laboratori in riva al lago, con il mondo delle associazioni – quelle che si occupano di divulgazione scientifica ma anche quelle sportive come nel caso della Canottieri Lecco dove Vassena era di casa e che collabora con noi per la buona riuscita dell’evento – e soprattutto con il mondo delle imprese che ancora oggi – esattamente come fece Vassena – vogliono far crescere la loro capacità di innovare dando spazio ai più giovani”.

Particolarmente legato alla figura di Pietro Vassena è il presidente della Canottieri Lecco Marco Cariboni che si è detto felice di poter ospitare la presentazione dell’evento: “Io ho avuto la fortuna di vivere il Vassena scienziato: avevo 15/16 anni quando collaudava i suoi mezzi qui in Canottieri Lecco. Lo ricordo con la tuta bianca e il suo caschetto con gli occhiali e ricordo perfettamente quando ha inventato il Grillo, un mezzo che andava in strada, in acqua e volava. Gli ho voluto molto bene e mi spiace che questa importante figura non sia mai stata abbastanza valorizzata e per un periodo sia stata dimenticata. Era un personaggio eccezionale e la Canottieri Lecco non si è mai scordata di lui”.

Presente anche il nipote di Pietro Vassena, Niccolò: “Le sue caratteristiche principali erano quelle di un inventore legato all’osservazione del territorio e della realtà locale che è stato capace di creare relazioni a livello internazionale. Lui è stato capace da un lato di osservare il mondo circostante, dall’altro di studiare attraverso una rete di conoscenze. Ringrazio il Festival GeoCult che consente di raccontare questa storia”.

Mostre emozionali

Tra gli eventi già presentati (altri verranno svelati nei prossimi giorni) l’esposizione fotografica “I mille volti del pianeta terra” di Marco Stoppato in Piazza Cermenati – Uno sguardo spettacolare sulla natura attraverso gli scatti del vulcanologo e fotografo.

Mostra “In fondo al lago: le imprese di Pietro Vassena” a Palazzo delle Paure – Un omaggio al visionario inventore lecchese e alla sua passione per l’acqua come fonte d’ispirazione (orari di apertura del museo, inaugurazione il 2 maggio alle 17).

Conferenza con Vincenzo Schettini

Vincenzo Schettini, l’amatissimo divulgatore scientifico di “La Fisica Che Ci Piace” porta a GeoCult il suo entusiasmo per la scienza in un talk coinvolgente e interattivo. L’appuntamento è in programma sabato 3 maggio alle ore 21 in piazza Garibaldi.

Dimostrazione dell’Esercito Italiano

Domenica 4 maggio dalle ore 10 in Riva Martiri delle Foibe, un’occasione unica per scoprire la sicurezza attraverso le dimostrazioni dell’Esercito italiano.

Laboratori didattici per le scuole

Da lunedì 5 a sabato 10 maggio si terranno laboratori per le scuole primarie e secondarie, in cui i bambini e gli studenti esploreranno vari temi legati all’ambiente lacustre: impareranno a conoscere gli abitanti del lago, il plancton, i minerali e il loro uso nella tecnologia, le trasformazioni del paesaggio e l’inquinamento, e discuteranno su come contrastarlo.

Il calendario completo di tutto il programma sarà presto disponibile. Questi i canali social ufficiali dedicati all’evento: