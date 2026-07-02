Festival Musica sull’Acqua, sul Lago di Como 17 eventi nel segno della “Civiltà”

Dal 3 al 26 luglio concerti, danza, passeggiate musicali e laboratori tra Colico, Como, Gravedona e Pianello del Lario

“Vivere pienamente l’essenza della civiltà significa mettersi in ascolto, riconoscere il valore dell’incontro e costruire relazioni capaci di generare futuro”, spiega il direttore artistico Francesco Senese

COLICO – Torna sul Lago di Como il Festival Musica sull’Acqua, che per la sua 22ª edizione propone un percorso artistico dedicato al tema della “Civiltà”, filo conduttore di un programma che intreccia musica, formazione, natura e dialogo tra generazioni. Dal 3 al 26 luglio il festival coinvolgerà Colico, Gravedona, Pianello del Lario e Como con 17 appuntamenti tra concerti, incontri, passeggiate musicali, laboratori e attività rivolte al territorio.

Il cartellone vedrà alternarsi interpreti di primo piano della scena internazionale e giovani musicisti del progetto MACH – Music Art Creativity Hub, incubatore artistico che riunisce talenti provenienti da tutto il mondo. Tra i protagonisti figurano Mario Brunello, Sara Mingardo, Hanno Müller-Brachmann, Diego Matheuz, Gabriele Carcano, Antonio Valentino, Tomoko Akasaka, Diemut Poppen, Gabriele Geminiani, Roberto Armocida e il Kandinsky Quartet. Accanto all’attività concertistica proseguiranno anche gli Atelier interdisciplinari realizzati con la Scuola Sperimentale di Musica Roberto Goitre, rivolti ai bambini del territorio.

“Civiltà è il tema che accompagna la 22ª edizione. Una parola ampia, viva, che ci invita a entrare in dialogo con la tradizione e, allo stesso tempo, a guardare avanti con slancio e visione – spiega il direttore artistico Francesco Senese – Un’opportunità per condividere con il pubblico una musica bellissima, ricca di significati e valori che vanno oltre il messaggio strettamente musicale. Vivere pienamente l’essenza della civiltà significa mettersi in ascolto, riconoscere il valore dell’incontro e costruire relazioni capaci di generare futuro”.

Il concerto inaugurale si terrà il 3 luglio all’Abbazia di Piona, a Colico, e sarà dedicato a Ottorino Respighi, nel 90° anniversario della sua scomparsa. In programma i Cinque pezzi per violino e pianoforte e il Quintetto per pianoforte e archi in fa minore del compositore bolognese, accostati al Quintetto per pianoforte e archi op. 34 di Johannes Brahms. Sul palco saliranno Francesco Senese e Manuele Kastl ai violini, Tomoko Akasaka alla viola, Gabriele Geminiani al violoncello e Antonio Valentino al pianoforte.

L’omaggio a Respighi rappresenta uno dei due grandi filoni tematici dell’edizione. Il secondo è dedicato a Ludwig van Beethoven, in vista del bicentenario della morte che ricorrerà nel 2027, con un percorso incentrato sui quartetti per archi. Il programma comprende inoltre pagine di Rameau, Händel, Schubert, Arvo Pärt, John Tavener, Mieczysław Weinberg, Telemann, Elgar, Poulenc, von Biber, Gounod e Bach. Una serata sarà dedicata proprio a Weinberg con Mario Brunello protagonista insieme al Coro MACH diretto da Giorgio Senese, in collaborazione con la Scuola Sperimentale di Musica Roberto Goitre e il Coro Musica Viva.

Tra le novità del 2026 entra anche la danza, con la partecipazione della coreografa Ambra Senatore, che sarà protagonista di due appuntamenti il 19 e il 21 luglio, portando una riflessione sul dialogo tra movimento, musica e luoghi del festival.

Il programma comprenderà inoltre un incontro il 15 luglio alla Residenza Silvestri di Colico, dove il giornalista e musicologo Guido Barbieri dialogherà con l’artista Velasco Vitali nell’appuntamento “Il Quartetto, forma di civiltà”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Lydia Silvestri.

Non mancheranno le proposte che uniscono musica e paesaggio. Il 18 luglio tornerà il “Concerto Promenade”, passeggiata nel parco di Villa Osio fino al Montecchio accompagnata dal Kandinsky Quartet e Roberto Armocida. All’alba del 19 luglio, invece, è in programma “A Colazione con…”, sulla Spiaggia Selvaggia di Colico, dove musica e danza accompagneranno il sorgere del sole con Francesco Senese e Ambra Senatore.

A chiudere il festival saranno due concerti sinfonici: il 25 luglio nella Basilica di San Fedele a Como e il 26 luglio, alle 20.30, nella scenografica Lake Arena, il palco galleggiante allestito nella Baia di Piona. Protagonista sarà la MACH Orchestra, composta da 50 giovani musicisti diretti dal venezuelano Diego Matheuz, che eseguirà la Sinfonia n. 8 in fa maggiore di Beethoven e la suite Gli uccelli di Respighi.

I concerti si svolgeranno in alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Alto Lago di Como, tra cui l’Abbazia di Piona, Villa Osio, Casa Silvestri, la Chiesa di San Bernardino a Colico, Palazzo Gallio, le chiese di Santa Maria delle Grazie e Santa Maria del Tiglio a Gravedona, il Museo Barca Lariana di Pianello del Lario e la Basilica di San Fedele a Como.

“La musica mette in relazione e crea dialogo, genera energie e ci insegna quanto l’alleanza, l’ascolto reciproco e l’equilibrio siano necessari a ogni autentico processo di crescita – sottolinea ancora Francesco Senese – È civiltà creare un coro aperto a tutti, vivere l’incontro con un’orchestra di bambini insieme alle loro famiglie e accogliere giovani provenienti da tutto il mondo per dare vita a un’orchestra capace di superare confini e barriere, credendo profondamente nel valore civile del fare insieme”.

Biglietti e abbonamenti sono acquistabili online tramite Vivaticket oppure presso la biglietteria del Festival, aperta un’ora prima dell’inizio dei concerti. Servizio di prenotazione telefonica al numero +39 350 529 5856. E-mail: biglietteria@festivalmusicasullacqua.org.

Info e programma completo su: https://www.festivalmusicasullacqua.org/