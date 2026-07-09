Festival Musica sull’Acqua, weekend tra Schubert e Händel all’Abbazia di Piona e Palazzo Gallio

Sabato 11 luglio il recital dedicato allo Schwanengesang di Schubert a Colico

Domenica 12 luglio il MACH Ensemble porta Händel a Gravedona con la voce di Sara Mingardo

COLICO / GRAVEDONA – Dopo il successo del concerto inaugurale e del primo fine settimana di programmazione, il Festival Musica sull’Acqua torna con due nuovi appuntamenti che porteranno il grande repertorio classico in due tra i luoghi più suggestivi del Lago di Como: l’Abbazia di Piona, a Colico, e Palazzo Gallio, a Gravedona.

Il primo concerto è in programma sabato 11 luglio alle 21 nell’Abbazia di Piona. Protagonisti della serata saranno il basso-baritono Hanno Müller Brachmann e il pianista Gabriele Carcano, recentemente nominato professore di pianoforte all’Università Mozarteum di Salisburgo.

Il programma sarà interamente dedicato allo Schwanengesang (Il canto del cigno) D 957 di Franz Schubert, raccolta che rappresenta il testamento artistico del compositore nel repertorio liederistico e una delle sue opere più intense dal punto di vista poetico ed espressivo.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 12 luglio alle 21 a Palazzo Gallio di Gravedona, con il concerto del MACH Ensemble, diretto dal concertatore e direttore artistico Francesco Senese.

La serata sarà dedicata a Georg Friedrich Händel con l’esecuzione del Concerto Grosso in Fa maggiore op. 6 n. 9 e di una selezione di arie d’opera affidate alle voci di Anna Vigori (soprano), Isabella De Massis (mezzosoprano) e Sara Mingardo (contralto), artista tra le più apprezzate del panorama internazionale e ospite storica del Festival, nota anche per la lunga collaborazione con il maestro Claudio Abbado.

Anche questa edizione conferma la vocazione del Festival Musica sull’Acqua a valorizzare il patrimonio musicale europeo attraverso concerti di alto livello artistico ospitati in contesti di particolare fascino storico e paesaggistico, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra musica, arte e natura.

I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili online su Vivaticket oppure presso la biglietteria del Festival, aperta un’ora prima dell’inizio dei concerti. È inoltre attivo il servizio di prenotazione telefonica al numero 350 5295856 o tramite e-mail: biglietteria@festivalmusicasullacqua.org . Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale del Festival.

Il Festival Musica sull’Acqua è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, di Fondazione Cariplo, del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding e Silea) e della Camera di Commercio di Como-Lecco.

L’iniziativa gode inoltre del patrocinio dei Comuni di Colico e Gravedona e della Pro Loco di Colico. Il Programma MACH è sostenuto da The Hilti Foundation, main partner del progetto, e si sviluppa in collaborazione con la Scuola Sperimentale di Musica Goitre di Colico, il Conservatorio “G. Verdi” di Como e il progetto Musicainsieme a Librino di Catania. Tra i sostenitori figura anche Fondazione Lydia Silvestri.

Media partner dell’edizione 2026 è Radio Classica, con Carlotta Masci nel ruolo di Media Ambassador e il supporto dei social media partner Como Eventi, Lake Como Tourism, Visit Como e Visit Colico.

Le immagini ufficiali che accompagnano l’edizione 2026 del Festival sono state realizzate dall’artista Velasco Vitali.