Festival “Tra Lago e Monti”, ecco i primi appuntamenti di agosto

Venerdì 2 a Corenno Plinio e domenica 4 a Varenna

Il Festival riparte con due concerti entrambi alle ore 21

VARENNA – Archiviati i due concerti di luglio, “Tra Lago e Monti” – diretto da Roberto Porroni e sostenuto da Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Confartigianato Imprese Lecco, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque e Larioreti Holding), Valle Spluga, Camera di Commercio di Como-Lecco e Ciresa Formaggi – si prepara a vivere i primi appuntamenti del mese di agosto.

Si parte venerdì 2 agosto alle ore 21 con il concerto (a pagamento) in programma a Corenno Plinio presso il Palcoscenico a Lago (in caso di maltempo al Cine Teatro Paradise di Dervio). Protagonista sarà il Gruppo Umami con “Musica dalle Ande”. Il concerto presenta canti della tradizione popolare dell’Argentina, del Perù, della Colombia ispirati alla terra, alla luna e al cielo. La musica tradizionale della cordigliera andina, quella afro-latina e le loro innumerevoli proiezioni contemporanee sono state per Umami – composto da Miguel Angel Acosta (voce e chitarra), Ugo Guizzardi, Angelo Palma e Massimo Rosada (voce, fiati, corde e percussioni), Antonello Oggianu (voce e corde) – la base di un intenso lavoro sviluppatosi negli anni, prendendo forma e carattere. L’appuntamento vedrà la presenza come guest star del grande virtuoso di violino Lautaro Acosta. Ingresso: 10 euro. Per informazioni e biglietti: Ufficio Turistico Dervio, via Martiri della Liberazione 13 (ore 9-12.30) 0341 040021; Parco Boldona – Viale degli Alpini (ore 16-19) 0341 804450. E-mail: ufficioturistico.dervio@gmail.com. E’ previsto un servizio navetta dal cimitero di Dervio dalle ore 19.30.

Domenica 4 agosto invece il Festival si sposterà a Varenna a Villa Cipressi, sempre alle ore 21 (ingresso libero) per un concerto della Ensemble Duomo – composta da Roberto Porroni alla chitarra, Pier Filippo Barbano al flauto, Roberto Ficili al violino, Antonio Leofreddi alla viola e Marcella Schiavelli al violoncello – dal titolo “Antonio Vivaldi musicista europeo”. Nel concerto di Varenna, oltre ad opere vivaldiane, verranno proposti lavori che risentono fortemente della sua influenza stilistica in Irlanda (con il “bardo” O’ Carolan, suo grande estimatore) e Germania (Bach trascrisse per organo numerosi concerti per archi del musicista veneziano). Pagine vivaldiane affiancate all’avveniristica “Battalia” di Biber, quasi precorritrice della musica atonale novecentesca.

Il mese di agosto continuerà con i seguenti concerti a ingresso libero: 7 agosto Cassina, Piazza comunale ore 20.30 (concerto a sorpresa; in caso di cattivo tempo Chiesa San GIovanni); 8 agosto Maggio, Chiesa Natività ore 20.30; 10 agosto Barzio, Chiesa di Sant’Alessandro ore 21; 12 agosto Vendrogno, Chiesa della Madonnina ore 21; 13 agosto Barzio, Chiesa Sant’Alessandro ore 20.30; 17 agosto Concenedo, Madonna del Carmelo ore 18.30; 18 agosto Cremeno, Chiesa San Giorgio ore 20.30; 21 agosto Moggio, Chiesa San Francesco ore 20.30; 22 agosto Maggio, Area Corti ore 20.30; 24 agosto Varenna, Chiesa San Giorgio ore 21.

Per informazioni sul festival: biglietteria@amduomo.it. Sito internet: www.robertoporroni.it; Facebook: ROBERTOPORRONIMUSICISTA; Instagram: roberto_porroni