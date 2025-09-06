Festival Tra Lago e Monti. Gran finale con le grandi musiche per la TV a Villa Cipressi

Il gran finale rende omaggio alle colonne sonore cult degli sceneggiati e film degli anni ’60-’80

L’evento conclusivo si terrà domenica 14 settembre a Varenna

VARENNA – Si avvicina alla conclusione l’edizione 2025 del Festival musicale “Tra Lago e Monti”, diretto dal Maestro Roberto Porroni e realizzato con il prezioso sostegno e contributo di Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Confartigianato Imprese Lecco, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, Larioreti Holding e Silea), Camera di Commercio di Como-Lecco, Valle Spluga, Ciresa Formaggi e By Carpel.

L’ultimo concerto è in programma domenica 14 settembre a Villa Cipressi, Varenna, con inizio alle ore 21:15. Protagonista della serata sarà l’Ensemble Duomo, che proporrà “Le grandi musiche per la TV”. Il gruppo è composto da Roberto Porroni (chitarra), Letizia Spaggiari (flauto), Yoko Morimyo (violino), Antonio Leofreddi (viola) e Marcella Schiavelli (violoncello).

“La grande stagione degli sceneggiati e dei film realizzati tra gli anni ’60 e ’80 rappresenta un capitolo fondamentale della nostra storia culturale recente – continuano gli organizzatori dell’iniziativa – Il valore di queste opere è stato arricchito da colonne sonore di profonda suggestione, spesso sottovalutate, create da alcuni dei più celebri compositori italiani”.

“I brani proposti, nelle raffinate elaborazioni del Maestro Porroni, mirano a far rivivere le emozioni di quegli anni, sulle note di grandi maestri come Ennio Morricone (La Piovra), Riz Ortolani (David Copperfield, La Cittadella, La Freccia Nera) e Nino Rota (I Clowns)” concludono gli organizzatori.

Per informazioni è possibile mandare una mail al seguente indirizzo biglietteria@amduomo.it o consultare il sito web www.robertoporroni.it