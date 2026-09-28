Festival Treccani, Lecco archivia la nona edizione con successo

Tre giorni di incontri, laboratori e spettacoli con il dialogo al centro. Gli organizzatori tracciano un bilancio positivo

Il prossimo anno la decima edizione coinciderà con i 200 anni della “Ventisettana”

LECCO – Tre giorni di incontri, riflessioni, laboratori e spettacoli, con il dialogo come filo conduttore e una partecipazione che, secondo gli organizzatori, ha confermato il forte legame tra il Festival e la città. Si è chiusa ieri a Lecco la nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana ed è già tempo di bilanci per la Fondazione Treccani Cultura e il Comune di Lecco.

La rassegna, nata proprio nel capoluogo lecchese nove anni fa, ha attraversato anche quest’anno linguaggi e temi differenti, affidandosi a studiosi, scrittori, giornalisti e protagonisti del mondo culturale per declinare il tema del dialogo da prospettive diverse.

A sottolineare la soddisfazione per l’esito dell’edizione è Mario Romano Negri, presidente della Fondazione Treccani Cultura. «Come Fondazione siamo particolarmente soddisfatti dell’attenzione con cui Lecco ha seguito questa edizione del Festival, confermando il legame che unisce la nostra rassegna alla città manzoniana, dove è nata nove anni or sono».

Negri attribuisce il risultato sia alla qualità degli ospiti sia al tema scelto. «Merito certamente dei relatori che abbiamo invitato, ma anche del valore del tema affrontato in ogni edizione: che la nostra società abbia bisogno di riscoprire in tutti i campi il valore del dialogo credo sia evidente a tutti».

Il presidente della Fondazione Treccani Cultura richiama anche il rapporto costruito con enti, associazioni e soggetti che hanno sostenuto il Festival. «Un ulteriore motivo di soddisfazione è stato il consolidarsi delle relazioni con i soggetti istituzionali che, a fianco delle numerose associazioni, aziende e fondazioni, hanno offerto il loro supporto al Festival».

Negri cita in particolare la presenza, all’inaugurazione, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del sindaco di Lecco Filippo Boscagli, indicando proprio nella collaborazione istituzionale una delle direttrici su cui lavorare nei prossimi anni.

Lo sguardo è già rivolto alla prossima edizione, che avrà un significato particolare. Nel 2027 il Festival raggiungerà infatti il traguardo della decima edizione, proprio nell’anno in cui ricorreranno i 200 anni della cosiddetta “Ventisettana” dei Promessi Sposi, la prima edizione del romanzo manzoniano pubblicata nel 1827.

«Considerando il legame che unisce sia noi che la città di Lecco e la Lombardia al grande scrittore, sono certo che riusciremo insieme ad organizzare un’edizione memorabile», conclude Negri.

Positivo anche il bilancio tracciato dall’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Lecco Cinzia Bettega. «Il Festival Treccani della lingua italiana si è confermato, anche in questa edizione, una proposta culturale di grande valore, sia per i relatori che si sono succeduti nelle tre giornate, sia per il tema che ha fatto da filo conduttore della rassegna, il dialogo, affrontato da molteplici punti di vista».

A soddisfare l’Amministrazione è stata in particolare la partecipazione agli appuntamenti. «La risposta della città non si è fatta attendere, con un’elevata partecipazione a tutti gli incontri in programma».

Uno degli elementi su cui Bettega insiste è la varietà della proposta. Accanto agli incontri più propriamente culturali e di approfondimento, il Festival ha infatti coinvolto pubblici differenti attraverso appuntamenti più informali e partecipativi. «La formula collaudata ha evidenziato, ancora una volta, come sia possibile soffermarsi a riflettere su un tema importante per la nostra società facendosi guidare da esperti e studiosi, ma anche come il messaggio possa passare attraverso momenti più ludici e leggeri».

Tra gli esempi richiamati dall’assessore, il laboratorio per bambini dedicato a Topolino, gli incontri e i laboratori organizzati al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco con studenti delle scuole superiori e universitari e il concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, che sabato sera ha animato piazza XX Settembre.

Bettega lega infine il successo della manifestazione al percorso culturale più ampio della città. «Come ricordato dal sindaco, eventi come questo ci fanno ritenere assolutamente fondata la richiesta della candidatura per la nostra città a Capitale Italiana della Cultura».

Il Festival si è svolto a ingresso libero e gratuito ed è stato organizzato da Fondazione Treccani Cultura e Comune di Lecco, con il contributo di Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Bper, Acinque, Confindustria Lecco e Sondrio, Camera di Commercio Como-Lecco, FNM, LineeLecco e Confcommercio Lecco.

La manifestazione ha inoltre goduto del patrocinio di Fondazione Novatex, con la collaborazione di Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, Topolino e Panini Comics, Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, Fondazione Notte della Taranta e Autocogliati. Media partner Rai Cultura e Rai Radio 3.

Archiviata la nona edizione, il Festival guarda dunque già al 2027: una ricorrenza tonda, la decima, che a Lecco si intreccerà inevitabilmente con un anniversario manzoniano di primo piano.