Festival Treccani, oggi il gran finale a Palazzo delle Paure

La mattinata prenderà il via alle 10.45 con l’attesa diretta su Rai Radio 3 del programma “La Lingua Batte”. Al timone ci sarà Paolo Di Paolo, autore di romanzi, saggi e libri per l’infanzia, storica voce della trasmissione e collaboratore del quotidiano la Repubblica.

A seguire, alle 12, la parola passerà alla musica con l’incontro “Le parole delle canzoni”. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Frau, cantautore italiano che fonde cantautorato contemporaneo, influenze alt-rock e scrittura narrativa. L’artista è al centro di un progetto musicale e letterario di respiro europeo strutturato in capitoli, che comprende anche le recenti uscite La prima notte, La seconda notte e La terza notte.

Nel pomeriggio la rassegna riprenderà alle 16.30 con “Enigmistica in tracce”, appuntamento dedicato alla presentazione del volume edito da Treccani Libri Enigmistica.

Protagonisti del dialogo saranno ancora Paolo Di Paolo e Stefano Bartezzaghi, enigmista, giornalista e docente di Semiotica dell’enigma all’Università IULM di Milano. Bartezzaghi è uno dei nomi più conosciuti del settore, noto al grande pubblico anche per le sue rubriche su la Repubblica e per le collaborazioni con testate come La Settimana Enigmistica.

Alle 17.30 l’attenzione si sposterà sulle dinamiche sociali e della comunicazione con “Conversazioni asimmetriche: rifiuto e consenso”.

Interverrà Claudia Bianchi, professoressa ordinaria di Filosofia del linguaggio all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presidente della SWIP Italia. La studiosa è esperta di pragmatica e filosofia sociale del linguaggio e concentra la propria ricerca in particolare sui modi in cui la lingua può rafforzare discriminazioni e ingiustizie sociali.

Infine, alle 18.30, la giornata si chiuderà con “Un pipistrello dagli occhi azzurri: Lucrezio, gli atomi e l’alfabeto”.

A guidare il pubblico in questo percorso tra parole e scienza sarà Andrea Moro, Accademico dei Lincei e professore di Linguistica generale alla Normale di Pisa e alla IUSS di Pavia. Studioso di fama internazionale, noto per i suoi studi sulla struttura delle lingue umane, Moro riprenderà alcuni temi centrali del proprio lavoro per esplorare i meccanismi profondi del linguaggio.

Ieri il dialogo tra diritto, conflitto e giustizia

Il programma di oggi arriva dopo un pomeriggio particolarmente intenso nella seconda giornata del Festival. L’incontro “La lite e l’incontro: per una filosofia del dialogo nella giustizia” ha proposto una riflessione articolata su diritto e conflitto, esplorando le nuove frontiere della loro risoluzione attraverso la lente del dialogo.

Beatrice Zuffi, professoressa di Diritto Processuale Civile all’Università di Padova, ha posto proprio il dialogo al centro della risoluzione del conflitto, evidenziando come diritto e linguaggio condividano una medesima natura relazionale: sia la regola giuridica sia quella grammaticale non vivono soltanto della forza della sanzione, ma della sottomissione volontaria e dell’accoglimento condiviso tra i soggetti.

Da questa premessa nasce l’evoluzione dei Metodi Alternativi di Risoluzione delle Controversie, che ha segnato il passaggio da un sistema puramente “giudicativo” a uno “integrato”. «Se il processo tradizionale si limita spesso a decidere la lite senza risolverla, la mediazione – attraverso la maieutica – trasforma l’avversario in un “tu” e consente di far emergere una soluzione condivisa, ridefinendo la figura dell’avvocato in un professionista della cura del conflitto», ha spiegato Zuffi.

Una trasformazione che oggi si intreccia anche con l’avanzata dell’Intelligenza Artificiale e delle piattaforme telematiche, in grado di analizzare precedenti e modulare i percorsi di negoziazione. «Tuttavia – ha ricordato – l’autentica risoluzione richiede un ascolto attivo e un’attenzione empatica, rendendo la sorveglianza e il contributo dell’uomo del tutto insostituibili».

Ad approfondire la riflessione è stato Mario Ricciardi, professore di Filosofia del Diritto all’Università di Milano. «Il diritto è il luogo d’elezione del dialogo, lontano dalla logica del comando autoritario calato dall’alto. L’avversario nel conflitto non è mai un mero oggetto, ma una “replica di noi stessi” con cui condividiamo una profonda umanità e uno sfondo linguistico comune», ha spiegato.

In quest’ottica, la legge agisce come uno “scudo” che tutela reciprocamente le parti in causa. Per Ricciardi i metodi alternativi di risoluzione delle controversie non rispondono dunque soltanto a un’esigenza pratica legata allo snellimento dei processi, ma rappresentano anche una fondamentale istanza di autonomia, restituendo ai cittadini un ruolo di protagonismo e responsabilità nella gestione delle proprie controversie.

“Le parole dei romanzi” e l’evoluzione della lingua letteraria

Le parole sono tornate protagoniste nell’incontro di presentazione del libro “Le parole dei romanzi”, con le autrici, la giornalista Cristina Faloci e Valeria Della Valle, già professoressa alla Sapienza Università di Roma.

Il volume, edito da Treccani, è il frutto di un ciclo di incontri organizzati dall’Istituto della Enciclopedia Italiana con narratrici e narratori tra i più conosciuti e rilevanti nel panorama letterario italiano: Donatella Di Pietrantonio, Nicola Lagioia, Antonio Manzini, Francesco Piccolo, Lidia Ravera, Walter Siti, Domenico Starnone e Sandro Veronesi.

Nel corso dell’incontro è stata analizzata la relazione degli autori con la lingua. «Ciascuno ha sviluppato con la lingua un suo rapporto – ha spiegato Valeria Della Valle – ma tutti confermano di credere in una lingua letteraria. Alcuni più di altri, come Veronesi. Si tratta però di una lingua che si è semplificata, anche dal punto di vista sintattico, che ricorda la lingua parlata e che comprende anche espressioni dialettali».

Un rapporto complesso, quello tra dialetto, lingua parlata e lingua letteraria. «Talvolta gli autori compiono uno strappo per liberarsi dal proprio dialetto, salvo poi recuperare ciò che gli serve nella scrittura. L’italiano è dunque un obiettivo che a volte diventa un limite».

Sull’evoluzione della lingua letteraria è intervenuta anche Cristina Faloci, ricordando come «pesi il ruolo dell’editor e delle scuole di scrittura, che introducono alcuni tratti di omologazione».

La “Dop economy” tra identità e territorio

L’appuntamento delle 18.30 ha invece visto protagonista l’eccellenza agroalimentare italiana. A condurre l’incontro è stato Rocco Tolfa, giornalista, esperto sommelier e già vicedirettore del Tg2, che ha intervistato Mauro Rosati, direttore della Fondazione Qualivita, esperto di politiche agroalimentari e autore del libro “La filosofia della Dop economy”, edito da Treccani.

Al centro del dibattito il concetto stesso di “Dop economy”, neologismo coniato proprio da Rosati nel 2019 e ormai entrato nel vocabolario Treccani.

Il termine nasce per superare il semplice concetto di “prodotti tipici”. «Il settore aveva bisogno di una parola che aiutasse a capire che c’era l’esigenza di un racconto diverso della nostra identità». Rosati ha ricostruito anche l’evoluzione del comparto dopo lo scandalo del metanolo degli anni Ottanta. «Nessuno comprava più vino italiano e ci siamo inventati gli enti certificatori», ha spiegato.

Da qui ha preso forma un settore che, invece di delocalizzare, ha scelto di fare squadra per preservare una memoria agricola dinamica. «La tradizione è come il letto di un fiume: il letto è lo stesso, ma l’acqua, che rappresenta i prodotti, scorre e si rinnova».

Rosati ha però richiamato l’attenzione anche su quella che considera una seria minaccia contemporanea. «I fondi di investimento stranieri comprano i territori per destinarli a mero intrattenimento o all’agrivoltaico. Si rischia così una vera e propria “museificazione” del paesaggio, in cui vaste aree diventano precluse e viene meno la vera agricoltura».

In questo scenario, il vero collante è rappresentato dai Consorzi di tutela, chiamati al difficile compito di tenere insieme imprese concorrenti. «Pur nella loro imperfezione servono. Non sono perfetti, però il mio sguardo dice che se ci muoviamo insieme miglioriamo il mondo». Il loro ruolo, secondo Rosati, va ben oltre il marchio. «Stare insieme e condividere valori sui territori è un grande beneficio, da un punto di vista economico, sociale e turistico. Competere significa prima cooperare sul territorio e poi competere all’estero. Il territorio non è solo l’azienda».

Attraverso gli esempi del cioccolato di Modica, dell’aceto balsamico di Modena e del Brunello di Montalcino, Rosati ha spiegato come la valorizzazione dei territori possa diventare un elemento cruciale per la crescita economica. L’incontro si è concluso con una degustazione di prodotti tipici.

La Notte della Taranta ha chiuso la seconda giornata

A chiudere la seconda giornata del Festival è stato il concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Nata nel 2004, l’Orchestra rappresenta il nucleo musicale dell’omonima Fondazione ed è protagonista nella reinterpretazione in chiave contemporanea della musica tradizionale salentina, aprendola al dialogo con linguaggi differenti.

La formazione ha continuato negli anni a raccogliere successo anche a livello internazionale, portando la pizzica in numerosi contesti e arrivando recentemente anche alla doppia partecipazione all’Expo 2025 di Osaka.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti

La manifestazione è interamente gratuita e a ingresso libero ed è organizzata da Fondazione Treccani Cultura e Comune di Lecco, con il contributo di Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Bper, Acinque, Confindustria Lecco e Sondrio, Camera di Commercio Como-Lecco, FNM, LineeLecco e Confcommercio Lecco.

Il Festival gode inoltre del patrocinio di Fondazione Novatex ed è realizzato in collaborazione con Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, Topolino e Panini Comics, Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, Fondazione Notte della Taranta e Autocogliati.

Media partner sono Rai Cultura e Rai Radio 3. Per il programma completo e tutti gli approfondimenti è possibile consultare i siti del Festival Treccani della lingua italiana e di Treccani Cultura.