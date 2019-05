Fiabe straordinarie a Garlate, presentazione del libro di Elisa Binda e Mattia Perego

Venerdì 7 giugno alle ore 21 appuntamento alla sala civica del museo della seta

“Fiabe straordinarie per famiglie non ordinarie” della garlatese Elisa Binda e del meratese Mattia Perego

GARLATE – Venerdì 7 giugno alle ore 21 presso la sala civica del museo della seta è in programma la presentazione del libro “Fiabe straordinarie per famiglie non ordinarie” della garlatese Elisa Binda e del meratese Mattia Perego, con illustrazioni di Leandra La Rosa.

Il libro, edito da Einaudi ragazzi, è uscito in tutte le librerie il 14 maggio ed è stato accolto con molto entusiasmo, entrando nelle top 30 dei Bestseller di Amazon e nella top 10 dei libri più venduti per bambini.

Dieci fiabe, dieci famiglie non tradizionali. Per raccontare ai bambini che tutte le famiglie sono magiche. Una principessa con i genitori separati, una famiglia allargata di folletti, un elfo adottato da una coppia di orchi, una streghetta con due papà maghi, un mostrino e la sua mamma single lavoratrice e tante altre famiglie che rappresentano il mondo ricco e variegato in cui viviamo oggi. Alla presentazione interverranno i due autori.

“Sono personalmente molto emozionata ed onorata di poter svolgere a Garlate la presentazione del libro di Elisa – che conosco fin da bambina – a cui va tutta la mia stima per aver portato a termine questo bellissimo e attualissimo libro che presenta in maniera intelligente e delicata i cambiamenti che coinvolgono le nostre famiglie – ha detto l’assessore alla cultura Diana Nava -. A lei e a Mattia auguro un grande successo”.