Fondazione Cariplo finanzia 10 progetti culturali: investimenti anche a Lecco

Dieci nuovi progetti culturali per ampliare i pubblici e promuovere un’offerta più plurale e rappresentativa

A Lecco finanziato il progetto “Dietro lo schermo” della Fondazione Ente dello Spettacolo

LECCO – La cultura come occasione di incontro, partecipazione e crescita delle comunità. È questo l’obiettivo del bando “Nuovi ponti culturali”, attraverso il quale Fondazione Cariplo sostiene dieci progetti che sperimentano nuovi modi di fare e vivere la cultura, coinvolgendo pubblici diversi, valorizzando i territori e portando attività artistiche e culturali anche al di fuori dei luoghi tradizionalmente dedicati alla cultura. Le risorse investite ammontano a 1.220.000 euro.

I progetti sostenuti favoriscono la partecipazione di nuovi pubblici e a promuovere una proposta culturale più inclusiva, rappresentativa e capace di generare relazioni all’interno delle comunità.

I progetti sostenuti a Lecco:

Fondazione Ente dello Spettacolo “Dietro lo schermo” (LC). Percorsi di produzione, formazione cinematografica e laboratori audiovisivi per avvicinare i giovani alla cultura e alle professioni del cinema a Milano, Vimodrone, Lecco, Cesano Maderno e Brugherio. Investimento di 135.000 €.

Oltre al lecchese, Fondazione Cariplo sosterrà progetti in tutta Italia a favore della cultura: