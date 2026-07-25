Fondazione Cariplo finanzia 10 progetti culturali: investimenti anche a Lecco

Dieci nuovi progetti culturali per ampliare i pubblici e promuovere un’offerta più plurale e rappresentativa
A Lecco finanziato il progetto “Dietro lo schermo” della Fondazione Ente dello Spettacolo
LECCO – La cultura come occasione di incontro, partecipazione e crescita delle comunità. È questo l’obiettivo del bando “Nuovi ponti culturali”, attraverso il quale Fondazione Cariplo sostiene dieci progetti che sperimentano nuovi modi di fare e vivere la cultura, coinvolgendo pubblici diversi, valorizzando i territori e portando attività artistiche e culturali anche al di fuori dei luoghi tradizionalmente dedicati alla cultura. Le risorse investite ammontano a 1.220.000 euro.
I progetti sostenuti favoriscono la partecipazione di nuovi pubblici e a promuovere una proposta culturale più inclusiva, rappresentativa e capace di generare relazioni all’interno delle comunità.
I progetti sostenuti a Lecco:
- Fondazione Ente dello Spettacolo “Dietro lo schermo” (LC). Percorsi di produzione, formazione cinematografica e laboratori audiovisivi per avvicinare i giovani alla cultura e alle professioni del cinema a Milano, Vimodrone, Lecco, Cesano Maderno e Brugherio. Investimento di 135.000 €.
Oltre al lecchese, Fondazione Cariplo sosterrà progetti in tutta Italia a favore della cultura:
- Fondazione Giardini Botanici Villa Taranto cap. Neil Mc Eacharn. PASSI – Paesaggio, Giardini, Saperi, Società (VCO). Programma di attività condivise tra Giardini di Villa Taranto, Museo del Paesaggio, Centro Eventi Il Maggiore, Biblioteca di rete del VCO e ARS.UNI.VCO per favorire una fruizione integrata del patrimonio culturale e paesaggistico del Verbano-Cusio-Ossola. 140.000 €;
- Fondazione Tones on the Stones. Vette Creative: Tones Teatro Natura, un Hub per nuove comunità (VCO). Programma di attività culturali, formative e immersive a Tones Teatro Natura e in luoghi aperti della Val d’Ossola per giovani, scuole, famiglie, pubblici fragili e professionisti delle industrie culturali e creative. 140.000 €;
- Associazione Settimane Musicali di Stresa – Festival Internazionale. Plurali per natura (VCO, MI). Ampliamento della programmazione classica dello Stresa Festival con format immersivi e contaminazioni tra musica classica, jazz, elettronica e linguaggi contemporanei, grazie anche al coinvolgimento operativo di giovani under 30 nella programmazione. 130.000 €;
- TDB srl Impresa Sociale. Classici fuori rotta (MI). Il progetto porta Goldoni, Pirandello e Manzoni fuori dai contesti tradizionali della fruizione culturale tramite tre serie podcast e spettacoli dal vivo in biblioteche, bar, scuole e luoghi della socialità quotidiana dell’area metropolitana milanese. 140.000 €;
- Dora e Pajtimit. S.M.I.L.E. Sound, Music, Isola, Live Experience (MI). Rassegne di teatro, musica, canto popolare e cinema partecipativo nel quartiere Isola di Milano per coinvolgere minori, famiglie, giovani, anziani e comunità interculturali attraverso attività gratuite diffuse nei luoghi della vita quotidiana. 100.000 €;
- Società Cooperativa Sociale Spaziopensiero Onlus. Trame di quartiere (MI). Percorsi culturali, educativi e partecipativi nel quartiere Calvairate di Milano per rafforzare la vita comunitaria e la valorizzazione degli spazi pubblici. 130.000 €;
- Associazione Divertimento Ensemble. Sconfinamenti – Festival di musica, partecipazione e arti performative (MI). Festival multidisciplinare a Rozzano dedicato alla musica contemporanea in dialogo con teatro, poesia, fotografia, natura, sport, gioco, ecologia e movimento con concerti, laboratori e incontri. 45.000 €;
- Fondazione Teatro civico Rho. OPERA LIRICA E COMUNITÀ DIALOGHI MUSICALI FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE (MI). Due nuove produzioni liriche con attività divulgative e di guida all’ascolto per avvicinare nuovi pubblici all’opera e consolidare il ruolo del Teatro Civico di Rho come presidio culturale territoriale. 130.000 €;
- Associazione Alice nella città. Terzo Immaginario (CR). Interventi di arte partecipata, residenze artistiche, riuso creativo, produzione culturale comunitaria e percorsi legati alla memoria e ai luoghi dell’Alto Cremonese. 130.000 €.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.