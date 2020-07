Fondo sviluppo del territorio: un’estate all’insegna del turismo sostenibile

Portale Discoverylecco e valorizzazione dei piccoli musei

La scommessa di Lario Reti Holding e Fondazione comunitaria del Lecchese

LECCO – Lario Reti Holding e Fondazione comunitaria del Lecchese hanno presentato oggi pomeriggio, mercoledì, il nuovo portale Discoverylecco “Luoghi d’arte si aprono al futuro” e l’iniziativa “Musei: apriamoci all’estate”.

Le due iniziative sono collegate all’azione di sistema per una maggiore fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Lecchese, prevista dal fondo “Sviluppo del territorio provinciale Lecchese – Interventi in ambito Storico-Artistico e Naturale” che pochi giorni fa ha visto la prima azione di sistema finanziata per circa 400.000 Euro e destinata alla creazione, manutenzione e valorizzazione di sentieri e piste ciclabili nel nostro territorio.

Dopo i saluti Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding, che ha ricordato come l’iniziativa nasca dai comuni soci, è stato Paolo Dell’Oro, segretario della Fondazione comunitaria del Lecchese a entrare nel merito del progetto: “Il Fondo sviluppo del territorio provinciale Lecchese – Interventi in ambito Storico-Artistico e Naturale è nato dal protocollo d’intesa siglato per volontà dei Comuni Soci di Lario Reti Holding con la Fondazione Comunitaria del Lecchese con una dotazione di 2,5 milioni di euro che saranno impiegati in 5 annualità su due azioni di sistema. La prima azione, riservata alla manutenzione ed alla promozione dei sentieri, ha visto l’approvazione dei progetti venerdì 17 luglio, la seconda sarà, che presentiamo oggi, è rivolta ad interventi per una maggiore fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Lecchese e sarà messa a bando nel prossimo autunno. L’intento è quello di offrire al territorio l’opportunità di promozione di un turismo di prossimità, lento e sostenibile e occasioni di crescita e svago anche per i più piccoli in questa strana estate”.

In attesa di capire come andrà l’epidemia nelle prossime settimane e quindi pubblicare il bando con una dotazione di 500.000 Euro sono state illustrate due iniziative che puntano a valorizzare i tanti piccoli siti di interesse storico e artistico presenti sul nostro territorio.

Il portale Discoverylecco “Luoghi d’arte si aprono al futuro”

A illustrare Discoverylecco (www.discoverylecco.it) è stato Giacomo Bianchi, uno degli sviluppatori: “Il portale propone tre strumenti: il sito internet, la app e 60 totem

con QR-Code posizionati in altrettanti luoghi di interesse (musei, chiese, borghi

ville ed altro) per conoscere, promuovere e valorizzare il territorio offrendo ai turisti un’esperienza di visita unica ed interattiva. Grazie alla possibilità di interagire con il portale è possibile immaginare di creare una community virtuale dove ciascun visitatore sia in qualche modo testimone e promotore di un turismo lento e sostenibile, alla scoperta dei luoghi artistici del territorio”.

I luoghi del portale sono stati selezionati in stretta sinergia con la prima azione di sistema del fondo, la manutenzione di piste ciclabili e sentieri, in modo da essere gli uni volano degli altri e generare una positiva circolarità: “Grazie alla tecnologia Web App sarà possibile stabilire un legame con il turista, capire i comportamenti e tenerlo informato sulle varie novità anche dopo la visita”.

Musei: apriamoci all’estate

“La seconda iniziativa riguarda i piccoli musei: si tratta di nuove attività didattiche e ludiche quali visite guidate a tema, percorsi nella natura, laboratori esperienziali, molte delle quali si svolgono all’aperto, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale – ha spiegato Anna Ranzi, coordinatore sistema museale della provincia di Lecco -. L’obiettivo è, in una fase molto delicata per la ripartenza dei musei, rafforzare l’attrattività turistica dei musei e dei luoghi limitrofi, offrendo al turista di prossimità l’opportunità di vivere e scoprire il territorio e le attività museali”.

Flavio Polano e Mario Romano Negri

“Il lavoro dei Sindaci del Circondario è stato intenso – ha detto Flavio Polano, Sindaco di

Malgrate e uno dei Sindaci del Comitato che ha indirizzato la scelta del protocollo d’intesa

– ma crediamo che abbia portato interessanti novità riguardo al metodo ed abbia rimesso al centro il territorio, le sue bellezze e le sue esigenze. Prima tra tutte quella di ripartire, sotto ogni profilo, economico, certo, ma anche culturale e sociale. Queste due iniziative ci

consentiranno di recuperare un tempo ed uno spazio finalmente comuni”.

“Promuovere questo tipo di fruizione del territorio e stimolare un turismo di prossimità alla scoperta dei beni e delle bellezze artistiche che a volte non conosciamo o diamo per scontati significa offrire un’opportunità alle nostre comunità locali: di conoscenza, di sviluppo, di crescita e di salvaguardia. L’obiettivo è mettere in rete le risorse per imparare a guardare più lontano del solo oggi” spiega Mario Romano Negri, Presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese.